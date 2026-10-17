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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران تبدي رغبتها في التوسط لحل الأزمة بين السعودية والفصائل اليمنية

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أكد  المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، على موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية من النزاع السعودي اليمني، مؤكداً على موقف إيران المبدئي بضرورة الحوار بين السعودية واليمن لحل القضايا عبر القنوات الدبلوماسية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية :  الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أتم الاستعداد للقيام بالمساعي الحميدة للمساعدة في إنهاء النزاعات، وأنها لا تزال على استعداد لتسخير جميع إمكانياتها لهذا الغرض إذا طلب الطرفان ذلك.

تابع  بقائي :  أن تطورات السنوات الاثنتي عشرة الماضية أظهرت أن التدخل الأجنبي، والنهج العسكري، والحصار ليست حلولاً للمشكلة اليمنية. 

وزاد قائلا : "ترفض الجمهورية الإسلامية الإيرانية أي ادعاءٍ بأن إيران لعبت دورًا في العمليات اليمنية، وتؤكد أن حل القضية اليمنية يتطلب احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية للبلاد، ووقف أي تدخل في شؤونها الداخلية، والأهم من ذلك، إنهاء الحصار الجوي والبحري المفروض عليها".

وختم بقائي: "إن الفصائل اليمنية تتصرف وفقًا لمصالحها وتقييماتها الخاصة، ومثل هذه الادعاءات لا تُصدّق لمن يعرفون العلاقات بين إيران وحلفائها. ومع ذلك، لا ترى إيران في تصعيد التوترات أي فائدة لأي من الطرفين".

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