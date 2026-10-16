مصطفى بكري يطرح تساؤلات بشأن الموقف الأمريكي من هجمات الحوثيين على السعودية

أثار الإعلامي مصطفى بكري، تساؤلات حول طبيعة الموقف الأمريكي من التهديدات التي تواجه السعودية في ظل الهجمات المنطلقة من اليمن، ومدى استعداد واشنطن لاتخاذ خطوات عملية لحماية أمن المملكة، في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي وتداخل المصالح الدولية.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، إن المصالح تظل عاملًا أساسيًا في تحديد توجهات الدول وتحالفاتها.

وتسائل عن مصادر التسليح والقوة العسكرية لجماعة الحوثيين، وحجم الدعم الإيراني الذي تتلقاه، وما إذا كانت واشنطن تتعامل معها باعتبارها تهديدًا يستوجب المواجهة، أم أنها تضعها ضمن حسابات إقليمية أوسع تحكمها المصالح والأولويات السياسية.

وأوضح أن التحالفات الدولية ليست ثابتة، بل تتأثر بتغير المصالح، مستشهدًا بالموقف الأمريكي من الحرب الروسية الأوكرانية، وما يثيره من تساؤلات بشأن حدود التزام واشنطن تجاه حلفائها عندما تتعارض المصالح.

وأشار إلى تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في الخامس من أكتوبر، التي أكد فيها حق السعودية في الدفاع عن نفسها والتزام واشنطن باتفاق التعاون الأمني مع المملكة، موضحًا أن هذه التصريحات لا تعني بالضرورة تدخلًا عسكريًا أمريكيًا مباشرًا ضد الحوثيين.

وأضاف أن الولايات المتحدة تدرس تكاليف المواجهات العسكرية ومكاسبها ومخاطرها قبل اتخاذ قراراتها، خاصة مع احتمالات اتساع نطاق الصراع ليشمل إيران وأطرافًا أخرى، بما يزيد من تعقيدات الوضع الأمني في المنطقة.