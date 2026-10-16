مصطفى بكري: لجنة مصرية سودانية للتحقيق في واقعة الحدود وتحديد المسئوليات

أكد الإعلامي مصطفى بكري تشكيل لجنة مصرية سودانية للتحقيق في واقعة الحدود، والكشف عن ملابساتها وإعلان النتائج النهائية لتحديد المسئولية عما حدث، محذرًا من محاولات استغلال الواقعة لإثارة الخلافات بين الشعبين.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، إن هناك مخططًا يستهدف إفساد العلاقات المصرية السودانية وبث الكراهية بين الشعبين، من خلال ترويج ادعاءات متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وشدد على ضرورة عدم منح الفرصة لأي أطراف تسعى إلى إشعال الفتنة بين البلدين، مؤكدًا أن الجيش المصري يتسم بالشرف والنزاهة، ولا يمكن أن يتطاول على الآخرين.

وأضاف بكري أن مصر، قيادةً وشعبًا ومؤسسات، تواصل دعمها للسودان، مشيرًا إلى أن الحدود بين البلدين مفتوحة، وأن العلاقات بينهما تستند إلى تاريخ طويل من التعاون والترابط.