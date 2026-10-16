الصين تدعو إلى تقديم الدعم الكامل للقيادة الإفريقية لإنهاء الحرب في السودان

دعت الصين، المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الكامل للقيادة الإفريقية في جهود إنهاء الحرب في السودان، مؤكدة ضرورة تعزيز دور الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في الوساطة والاستفادة من "الحلول والحكمة الإفريقية".

وقال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير فو تسونغ - خلال جلسة بشأن السودان عقدها مجلس الأمن الدولي اليوم /الجمعة/ - إن كل محطة مهمة تم خلالها التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السودان جاءت تحت قيادة إفريقية، وهو ما ترحب به بكين وتدعمه بشكل كامل.

وأضاف: "علينا دعم الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة للاضطلاع بدورهما المحوري في الوساطة، والاستفادة من النهج الإفريقي والحكمة الإفريقية".

وشدد المندوب الصيني على أهمية التمسك بالإنصاف والعدالة، والدفع نحو عملية سياسية "سودانية الملكية والقيادة"، بما يتيح للسودانيين تحديد مستقبل بلادهم من خلال الحوار السياسي.

وأدان فو تسونغ الهجمات التي تستهدف المدنيين، داعيا المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على جميع أطراف النزاع من أجل الوقف الكامل للأعمال القتالية.

وقال: "من الملح وقف القتال وحماية أمن وسلامة المدنيين"، مؤكدا ضرورة وضع حماية المدنيين في صدارة الجهود الدولية الرامية إلى التعامل مع الأزمة السودانية.

كما دعا إلى زيادة المساعدات الإنسانية المقدمة إلى السودان، ومواصلة التنسيق بين وكالات الأمم المتحدة الإنسانية والحكومة السودانية بهدف تحسين وصول المساعدات وضمان إيصالها في الوقت المناسب إلى المحتاجين.

وتأتي تصريحات المندوب الصيني في وقت عقد فيه مجلس الأمن جلسة مفتوحة حول السودان، في إطار متابعته الدورية لجهود الأمم المتحدة لدعم البلاد على طريق السلام والاستقرار، وسط استمرار القتال وتدهور الأوضاع الإنسانية في عدد من المناطق.

وكانت الصين قد أكدت - في مواقف سابقة بمجلس الأمن - أهمية الدور المركزي للاتحاد الإفريقي والمبادرات الإقليمية في معالجة النزاعات بالقارة، ودعت إلى دعم الحلول التي تقودها الدول الإفريقية وتعزيز التنسيق بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.