واشنطن تدعو لهدنة إنسانية في السودان.. وتطالب بوقف تدفق السلاح

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دعت الولايات المتحدة إلى التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان لتخفيف معاناة المدنيين. مؤكدة أن استمرار الصراع يوما بعد يوم "أمر غير مقبول".

وقال السفير الأمريكي جيفري بارتوس، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن السودان اليوم الجمعة، إن التوصل إلى اتفاق إنساني أصبح ضرورة ملحة للتخفيف من معاناة الشعب السوداني.

وأضاف أن الجهود الرامية لتحقيق السلام والمسار السياسي يجب أن يعزز كل منهما الآخر.. مشددا على أهمية العمل الذي تضطلع به "الخماسية"، التي تضم الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "إيجاد" وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة.

واعتبر بارتوس أن عمل الخماسية يمثل "المسار الأكثر قابلية للتطبيق ومصداقية لوضع الأساس لانتقال سياسي سلمي نحو حكم بقيادة مدنية.. داعيا مجلس الأمن إلى تقديم دعم "واضح وحازم" لمسار سياسي راسخ يحافظ على مؤسسات الدولة ويكون سوداني الملكية والقيادة وخاضعا للمساءلة أمام الشعب السوداني.

وقال إن واشنطن "ستواصل الدفع باتجاه توسيع نظام العقوبات بما يعكس واقع الصراع الذي بات يمتد إلى أنحاء البلاد".

وفي الجانب الإنساني، أشار المسؤول الأمريكي إلى بدء موسم الحصاد في السودان.. داعيا أطراف النزاع إلى توفير الحماية للمدنيين والنظم الغذائية وضمان عدم تعرضها لمزيد من الأضرار جراء القتال.

وقال إنه "في مواجهة انعدام الأمن الغذائي الحاد والمتزايد، فإن الاستجابة الإنسانية الفعالة أمر بالغ الأهمية".. مشددا على ضرورة توفير الظروف التي تسمح بإيصال المساعدات إلى المحتاجين.

وتأتي الدعوة الأمريكية في وقت تتواصل فيه الجهود الدولية والإقليمية من أجل التوصل إلى هدنة إنسانية وتهيئة الظروف لاستئناف عملية سياسية تقود إلى إنهاء الحرب في السودان.