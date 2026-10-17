المنظمة العربية للسياحة تدين اعتداءات ميليشيا الحوثي على السعودية

أدانت المنظمة العربية للسياحة باستنكارٍ شديدٍ الاستهدافاتِ التي شنتها ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية، واستمرار عدوانها.
وأكد رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الجمعة - تضامن أسرة السياحة العربية ووقوفها إلى جانب المملكة في مواجهة هذه الاعتداءات الإرهابية، داعيًا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات الصلة إلى تحمّل مسؤولياتها بالكامل، والعمل على وقف هذه الاعتداءات المرفوضة، ومحاسبة مرتكبيها، بما يكفل أمن وحماية واستقرار المملكة، وصون أمن المنطقة واستقرارها بأكملها.