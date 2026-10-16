5 قتلى و16 مصابا في هجوم حوثي بالصواريخ والمسيّرات على قصر معاشيق في عدن

ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الذي شنّته جماعة الحوثي، مساء الخميس، على قصر معاشيق الرئاسي في مدينة عدن، جنوبي اليمن، إلى 5 قتلى و16 مصابًا، وفقًا لما أعلنه وزير الصحة اليمني قاسم بحيبح.

وأوضح بحيبح أن الضحايا من العاملين في موقع الهجوم، بينهم أفراد من الحراسات الأمنية وموظفون مدنيون، مشيرًا إلى أن الحادث يعيد إلى الأذهان الهجوم الذي استهدف الحكومة اليمنية في مطار عدن الدولي في ديسمبر 2020، بالتزامن مع وصول أعضائها إلى العاصمة المؤقتة، وأسفر حينها عن سقوط قتلى وجرحى.

وكانت جماعة الحوثي قد شنّت هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على قصر معاشيق، الذي يضم المقر الرسمي للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.

واعتبرت الحكومة اليمنية، الهجوم، تصعيدًا يستهدف تقويض عمل مؤسسات الدولة، وإرباك الجهود العسكرية الرامية إلى إنهاء الانقلاب واستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.