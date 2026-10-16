5 قتـ.لى و16 جريحا في هجوم صاروخي للحوثي علي المجمع الرئاسي باليمن

أعلن وزير الصحة اليمني، مقتل 5 أشخاص و16 جريحاً جراء الهجوم الصاروخي الذي شنته ميليشيا الحوثي واستهدف قصر معاشيق الرئاسي في عدن.

هجمات الحوثي على قصر الرئاسة في عدن



وقال مسؤولان حكوميان يمنيان لرويترز إن الحوثيين أطلقوا صواريخ باتجاه مجمع القصر الرئاسي في مدينة عدن بجنوب البلاد اليوم الخميس، مما أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الحراسة.

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني إن رئيس الوزراء اليمني وأعضاء مجلس الوزراء الذين كانوا في مجمع قصر معاشيق الرئاسي وجميعهم بخير، مضيفا أن الحوثيين أطلقوا خمسة صواريخ على المجمع.

وقالت وكالة سبأ للأنباء التي يديرها الحوثيون، نقلا عن مسؤول عسكري، إن الجماعة استهدفت مقرا للعمليات العسكرية يديره ضباط سعوديون داخل المجمع، إضافة إلى مستودعات أسلحة. ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من صحة ما ورد في هذا التقرير.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة المتحالفة مع إيران يحيى سريع إن الضربة التي استهدفت ما وصفه بمقر عمليات عسكرية سعودية في عدن تأتي في إطار سياسة الجماعة المعلنة "استهداف الحشود العسكرية السعودية أينما وجدت".

وكان ثلاثة شهود أبلغوا رويترز في وقت سابق أنهم سمعوا دويا قويا في محيط القصر.