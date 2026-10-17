أحمد حلمي يمازح منى زكي بعد تكريمها في الجونة: «بيعي الكنبة يا منى»

علق الفنان أحمد حلمي بطريقة كوميدية على حديث زوجته النجمة منى زكي عن شخصيته داخل المنزل، وذلك خلال الندوة التي أقيمت لها اليوم الجمعة ضمن فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، عقب تكريمها بجائزة «الإنجاز الإبداعي» تقديرًا لمسيرتها الفنية.

وشارك أحمد حلمي مقطع فيديو من الندوة عبر خاصية «ستوري» على حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، ظهرت خلاله منى زكي وهي تتحدث عن اختلاف شخصيته في الحياة اليومية عن صورته الكوميدية أمام الجمهور، موضحة أنه شخص هادئ في المنزل.

ولم يفوت أحمد حلمي الفرصة للتعليق على حديث زوجته بطريقته الساخرة، إذ كتب: «السبب في الكنبة اللي إنتِ جايباها، مريحة بزيادة وبتخلي الواحد هادي، بيعي الكنبة يا منى»، في تعليق لاقى تفاعلًا بسبب طابعه الكوميدي.

أحمد حلمي يهنئ منى زكي بعد حصولها على جائزة الإنجاز الإبداعي

وفي سياق آخر، حرص أحمد حلمي على تهنئة زوجته بعد تكريمها خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته التاسعة، حيث نشر مقطع فيديو للحظة تسلمها الجائزة عبر خاصية «ستوري» على «إنستجرام»، وعلق عليه قائلًا: «مبروك يا حبيبتي»، معبرًا عن سعادته بهذا التكريم.

منى زكي تعلق على تكريمها في مهرجان الجونة السينمائي

ومن جانبها، أعربت منى زكي عن سعادتها بالتكريم، ونشرت مجموعة من الصور من جلسة تصوير خضعت لها بالتزامن مع حفل الافتتاح، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام».

وعلقت على الصور قائلة: «حفل افتتاح الجونة السينمائي، ممتنة لهذا الكم من الحب والدعم من الجميع، شكرًا مهرجان الجونة على التكريم، وجعلتم هذه الليلة ليلة خاصة بالنسبة لي».

ويأتي تكريم منى زكي تقديرًا لمشوارها الفني وما قدمته من أعمال سينمائية ودرامية متنوعة على مدار مسيرتها، التي جعلتها واحدة من أبرز نجمات الفن في مصر