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شريف منير لـ صدى البلد: سعيد بنجاح فيلم «ريد فلاج».. وأجسد شخصية ترزي حريمي ووالد أحمد حاتم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شريف منير لـ صدى البلد: سعيد بنجاح فيلم «ريد فلاج».. وأجسد شخصية ترزي حريمي ووالد أحمد حاتم

الفنان شريف منير
الفنان شريف منير
أوركيد سامي

أعرب الفنان شريف منير عن سعادته الكبيرة بالنجاح الذي يحققه فيلم «ريد فلاج»، مؤكدًا سعادته بردود فعل الجمهور وتفاعلهم مع أحداث الفيلم والشخصيات التي يقدمها أبطال العمل، مشيرًا إلى أن الفيلم يحمل طابعًا كوميديًا اجتماعيًا مميزًا، ويقدم في الوقت نفسه العديد من الرسائل المهمة التي تلامس الجمهور.

وقال شريف منير، في تصريحات خاصة لموقع «صدى  البلد» الإخباري، إنه سعيد للغاية بالنجاح الذي حققه الفيلم، وبالتفاعل الذي لمسه من الجمهور عقب عرضه، موضحًا أن «ريد فلاج» لا يعتمد فقط على الجانب الكوميدي الذي يهدف إلى إضحاك المشاهدين، وإنما يتناول أيضًا مجموعة من القضايا الاجتماعية التي تحمل معاني ورسائل مهمة، وهو ما يمنح العمل أبعادًا مختلفة ويجعله قريبًا من الجمهور.

وأضاف منير أنه يجسد خلال أحداث الفيلم شخصية ترزي حريمي ووالد الفنان أحمد حاتم، لافتًا إلى أن الشخصية تحمل العديد من التفاصيل التي تظهر ضمن السياق الدرامي للعمل، وتساهم في تقديم الأحداث بصورة تجمع بين الكوميديا والمواقف الاجتماعية المختلفة.

وأكد الفنان شريف منير أن من أبرز الأمور التي أسعدته خلال مشاركته في الفيلم حالة التفاهم والانسجام التي جمعته بالفنان أحمد حاتم، مشيرًا إلى أن هناك كيمياء واضحة بينهما خلال التصوير، وهو ما انعكس على طبيعة المشاهد التي جمعتهما وساعد على تقديم العلاقة بين الشخصيتين بصورة مناسبة لأحداث الفيلم.

وأعرب منير عن اعتزازه بالتعاون مع أحمد حاتم، مؤكدًا سعادته بالعمل معه ضمن هذا المشروع السينمائي، كما أشاد بروح التعاون التي جمعت فريق العمل بالكامل، موضحًا أنه استمتع بالتجربة وبالتعاون مع جميع النجوم المشاركين في الفيلم، في ظل الأجواء الإيجابية التي سادت خلال العمل.

وأشار إلى أن نجاح أي عمل فني لا يتوقف على أداء الممثلين فقط، بل يرتبط أيضًا بتكامل عناصره المختلفة، وقدرة فريق العمل على تقديم تجربة تصل إلى الجمهور وتحقق التفاعل المطلوب، وهو ما يشعر بالسعادة تجاهه مع ردود الفعل التي تلقاها الفيلم.

ويأتي فيلم «ريد فلاج» ضمن الأعمال التي تجمع بين الكوميديا والطرح الاجتماعي، من خلال معالجة عدد من المواقف والقضايا في إطار ترفيهي، مع الحرص على تقديم محتوى يحمل رسائل تتجاوز حدود الضحك، وهو ما أشار إليه شريف منير في حديثه عن طبيعة الفيلم وأسباب سعادته بالتجربة.

واختتم شريف منير حديثه بالتأكيد على سعادته بالمشاركة في الفيلم، وبالعمل مع أحمد حاتم وبقية أبطال «ريد فلاج»، معربًا عن تقديره لتفاعل الجمهور مع العمل، ومؤكدًا أن هذا التفاعل يمثل مصدر سعادة لكل المشاركين فيه، خاصة عندما يجد الفنان أن العمل الذي يقدمه ينجح في الوصول إلى المشاهدين ويترك لديهم انطباعًا إيجابيًا.

ريد فلاج" إخراج محمود كريم، وتأليف أحمد محيي، عن فكرة لكيرلس أيمن فوزي، ويشارك في بطولته أحمد حاتم، وجميلة عوض، وشريف منير، ونسرين أمين، وانتصار، وميمي جمال.

وتدور أحداثه في طابع كوميدي حول مفهوم "الريد فلاج"، وتأثيره على العلاقات العاطفية، حيث يتم مناقشة القصة بأسلوب كوميدي من خلال مضيف طيران له علاقات نسائية، يتزوج من مديرة إحدى شركات الدعاية والإعلان، ويخوضان رحلة مليئة بالمواقف الساخرة والمفارقات غير المتوقعة، وبين الغيرة والأسرار والعلامات التحذيرية التي تهدد استقرار حياتهما الزوجية، يجد الثنائي نفسيهما أمام اختبارات تكشف حقيقة مشاعرهما.

الفنان شريف منير اخبار الفن نجوم الفن

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