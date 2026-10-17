عمرو عبد الجليل لـ صدى البلد: تفاعل الجمهور مع إفيهاتي يسعدني.. والفن كان حلم الطفولة | فيديو

أعرب الفنان عمرو عبد الجليل عن سعادته الكبيرة بتفاعل الجمهور مع الإفيهات والمواقف الكوميدية التي يقدمها في أعماله الفنية، مؤكدًا أن محبة الجمهور وتقديره لما يقدمه تمثل له قيمة كبيرة، وتمنحه شعورًا بالسعادة والرضا عن مشواره الفني.

وقال عمرو عبد الجليل، في لقاء خاص لموقع «صدى البلد» الإخباري، إنه يشعر بسعادة كبيرة عندما يجد أن الجمهور يتفاعل مع الإفيهات التي يقدمها في الأفلام، ويتداولها ويتذكرها، مشيرًا إلى أن وصول العمل الفني إلى الناس وقدرته على رسم الابتسامة على وجوههم من الأمور التي يعتز بها كثيرًا.

وأضاف أن تفاعل الجمهور مع الشخصيات والمواقف الكوميدية التي يقدمها يمثل جانبًا مهمًا من علاقته بالمشاهدين، خاصة أن الكوميديا تحتاج إلى تواصل حقيقي مع الجمهور، وأن نجاح الإفيه لا يتوقف فقط على طريقة تقديمه، بل يرتبط أيضًا بمدى قربه من الناس وقدرته على التعبير عن مواقف يمرون بها في حياتهم اليومية.

وأكد عمرو عبد الجليل أن الجمهور يمثل بالنسبة له العائلة الثانية، معربًا عن تقديره الكبير لكل من يحرص على متابعة أعماله الفنية والتعبير عن إعجابه بها، مشددًا على أنه يشعر بالامتنان لكل رد فعل إيجابي يتلقاه من محبيه.

ووجه الفنان عمرو عبد الجليل رسالة شكر إلى جمهوره، مؤكدًا تقديره لمساندتهم المستمرة له طوال مشواره الفني، لافتًا إلى أن العلاقة بين الفنان والجمهور لا تقتصر على مشاهدة الأعمال فقط، وإنما تمتد إلى حالة من المحبة والتواصل التي يشعر بها الفنان من خلال ردود الأفعال والتعليقات التي يتلقاها من متابعيه.

وتحدث عمرو عبد الجليل عن علاقته بالفن، موضحًا أن التمثيل كان حلم طفولته، وأنه كان يتمنى منذ الصغر أن يصبح فنانًا ويقف أمام الكاميرا ليقدم شخصيات مختلفة تصل إلى الجمهور وتترك أثرًا لديه.

وأشار إلى أن تحقيق حلم الطفولة والوصول إلى الجمهور من خلال الأعمال الفنية يمثلان مصدر سعادة كبيرة بالنسبة له، خاصة عندما يجد أن الشخصيات التي يقدمها تحظى بقبول المشاهدين وتصبح جزءًا من ذاكرتهم، سواء من خلال المواقف الكوميدية أو الإفيهات التي يرددونها ويتفاعلون معها.

ويعد عمرو عبد الجليل من الفنانين الذين ارتبطت أسماؤهم بالأداء الكوميدي المميز والطريقة الخاصة في تقديم الإفيهات، إذ استطاع على مدار مشواره الفني أن يقدم شخصيات متنوعة تحمل بصمته الخاصة، وهو ما ساهم في تكوين علاقة مميزة بينه وبين الجمهور.

ويحرص الفنان على تقديم أداء يحمل طابعًا خاصًا، يجمع بين خفة الظل والتلقائية في التعبير، الأمر الذي يجعل العديد من مشاهده تحظى بتفاعل واسع من المشاهدين، ويؤكد أهمية الحضور الفني المميز في ترك بصمة لدى الجمهور.

وتأتي تصريحات عمرو عبد الجليل لتكشف جانبًا من مشاعره تجاه النجاح الجماهيري الذي يحققه، ومدى اعتزازه بمحبة المشاهدين، إلى جانب حديثه عن حلم الطفولة الذي ارتبط بالفن والتمثيل، مؤكدًا أن الجمهور سيظل بالنسبة له العائلة الثانية التي يحرص دائمًا على توجيه الشكر لها وتقدير دعمها.

جاء ذلك خلال لقاء خاص أجراه الفنان عمرو عبد الجليل مع موقع «صدى البلد» الإخباري، تحدث خلاله عن سعادته بتفاعل الجمهور مع إفيهاته في الأفلام، واعتزازه بمحبة متابعيه، وكشف عن ارتباطه بالفن منذ طفولته.

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