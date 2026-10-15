مواصفات كيا EV6 الهاتشباك الجديدة موديل 2026

يتوافر في سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

سيارة كيا EV6 موديل 2026 الهاتشباك

وجاءه هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: كيا EV6 موديل 2026، وتنتمي EV6 لفئة السيارات الهاتشباك .

محرك كيا EV6 موديل 2026

سيارة كيا EV6 موديل 2026 الهاتشباك

تحصل سيارة كيا EV6 موديل 2026 علي قوتها من بطارية سعة 84 كيلووات/ساعة، وبها عزم دوران 350 نيوتن/متر، ويمكنها قطع مسافة 582 كم/ساعة، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 7 ثواني، وبها قوة 225 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 225 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ كيا EV6 موديل 2026

سيارة كيا EV6 موديل 2026 الهاتشباك

زودت سيارة كيا EV6 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Equipped for disabled، وبها Tyre pressure sensor .

مواصفات كيا EV6 موديل 2026

تمتلك سيارة كيا EV6 موديل 2026 الكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للابواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها Roof Rack، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث .

سيارة كيا EV6 موديل 2026 الهاتشباك

بالاضافة إلي ان سيارة كيا EV6 موديل 2026 بها، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها تكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس .

سعر كيا EV6 موديل 2026

سيارة كيا EV6 موديل 2026 الهاتشباك

الفئة الأولي من سيارة كيا EV6 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 300 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا EV6 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 550 ألف جنيه .