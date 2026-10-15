ألبين A310 فيجن الخارقة تظهر لأول مرة

أعلنت شركة ألبين عن طرازها الجديد ألبين A310 فيجن ، وتنتمي A310 لفئة السيارات الكوبيه الخارقة، وتعود سيارة A310 بعد غياب أستمر لمدة أربعة عقود، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، بورشه 911.

ألبين A310 فيجن

تجمع A310 بين التصميم الكلاسيكي لسيارة A310 الأصلية وتقنيات السيارات الرياضية الحديثة، مع هيكل كوبيه منخفض ببابين وتفاصيل خارجية جريئة.

ألبين A310 فيجن

وظهرت ألبين A310 لأول مرة في 1971، واستمر إنتاجها حتى 1984، وكانت من أبرز السيارات الرياضية الفرنسية التي سعت لمنافسة بورشه 911 خلال تلك الفترة.

مواصفات ألبين A310 فيجن

زوت سيارة ألبين A310 فيجن بالعديد من المميزات من ضمنها، مقدمة منخفضة وهيكل كوبيه انسيابي، وبها رفارف عريضة، وتأتي من الخلف بحجم أكبر نسبياً ويمنح السيارة حضور رياضي مميز بـ مصابيح LED نحيفة، وبها صداد هجومي مع مشتت هواء أمامي كبير، وبها غطاء محرك بتصميم بارز وفتحات وتفاصيل تعزز الطابع الرياضي.

ألبين A310 فيجن

ويوجد بـ سيارة ألبين A310 فيجن ايضا، رفارف أمامية منتفخة مستوحاة من A310 الكلاسيكية، مع إعادة صياغتها بخطوط أكثر حدة تتناسب مع الهوية الحالية لألبين، وبها سقف منخفض وخطوط ممتدة باتجاه الخلف، وبها نوافذ جانبية ذات زوايا حادة، وبها عجلات رياضية كبيرة تجمع بين اللونين الفضي والأسود، وبها كاميرات جانبية بدلاً من المرايا التقليدية، وبها أبواب تتضمن أجزاء شفافة تسمح برؤية بعض التفاصيل الداخلية، في فكرة مشابهة لما قدمته مكلارين سينا الخارقة.

ألبين A310 فيجن

أما من الخلف فتختلف سيارة ألبين A310 فيجن بصورة واضحة عن A310 الأصلية، التي اشتهرت بزجاج خلفي كبير يمتد على مساحة واسعة من الهيكل، واستغنت ألبين عن هذا الزجاج، واستبدلته بغطاء خلفي كبير مصنوع من الألومنيوم، وبها جناح مدمج بارز ومصابيح LED نحيفة.

محرك ألبين A310 فيجن

ألبين A310 فيجن

تعمل سيارة ألبين A310 فيجن على منصة APP الكهربائية الرياضية الجديدة التي ستستخدمها الشركة في الجيل القادم من ألبين A110، ما يجعل المشروع أقرب من الناحية الهندسية إلى السيارات التي تخطط العلامة لإنتاجها مستقبلاً.