ألفا روميو تكشف عن السيارة Cuorerosso الاختبارية في معرض باريس

تستعرض ألفا روميو الإيطالية مجموعة من أبرز ابتكاراتها وطرازاتها المميزة خلال مشاركتها في معرض باريس الدولي للسيارات 2026، عبر جناح يجمع بين التصميم الرياضي والإرث التاريخي والرؤية المستقبلية، مع الكشف العالمي الأول عن السيارة الاختبارية Cuorerosso، وتقديم إصدارات خاصة من طرازاتها الحالية، إلى جانب الاحتفاء بمرور 60 عاما على إطلاق الأيقونة Spider Duetto.

وتتصدر Cuorerosso الجديدة مشهد التقديمات، باعتبارها تصورا مستقبليا لفلسفة ألفا روميو في تصميم السيارات وتطوير منظومات الدفع، بينما تقدم العلامة إصدار Edizione Luna Rossa الخاص بطرازات Junior وTonale وGiulia وStelvio، بالتزامن مع عرض نسخة حصرية من السيارة الرياضية 33 Stradale مستوحاة من الطابع الفني للعاصمة الفرنسية.

تظهر السيارة الاختبارية Cuorerosso عالميا للمرة الأولى، بطول يبلغ 4.7 متر وتصميم كوبيه رياضي بتكوين 2+2، يجمع بين ملامح سيارات Gran Turismo والسيارات الخارقة. وتعتمد فلسفتها على مفهوم الجمال الضروري، الذي يركز على الخطوط الانسيابية والتفاصيل الوظيفية وتقليل العناصر الزائدة.

وتضم السيارة واجهة أمامية مستوحاة من هوية ألفا روميو، مع توقيع ضوئي جديد وعناصر تصميم تستعيد ملامح تاريخية للعلامة. كما تقدم مقصورة تتمحور حول السائق، تجمع بين أدوات التحكم التقليدية والشاشات الرقمية، مع ثلاثة أوضاع للقيادة هي Cruise وSport وQuadrifoglio.

وتستكشف السيارة مفاهيم متعددة لمنظومات الدفع، تشمل الكهربائية بالكامل والهجينة القابلة للشحن والهجينة المعتدلة والهجينة الكاملة، مع تصور لأعلى فئات الأداء يعتمد على محرك V6 سعة 2.9 لتر ونظام دفع رباعي Q4.

وتكشف ألفا روميو عن إصدار Edizione Luna Rossa، الذي يستلهم تصميمه من فريق الإبحار الإيطالي استعدادا للنسخة الثامنة والثلاثين من كأس أمريكا للإبحار الشراعي عام 2027. ويشمل الإصدار طرازات Junior وTonale وGiulia وStelvio، مع ألوان وتفاصيل خاصة وشعارات مستوحاة من الفريق الإيطالي.

وتظهر السيارة الرياضية 33 Stradale بتصميم حصري مستوحى من أقمشة الداماسك الفاخرة، في احتفاء بالروابط الفنية والحرفية بين إيطاليا وفرنسا. ويقتصر إنتاج السيارة على 33 نسخة، بيعت جميعها، وتعتمد على محرك V6 مزدوج التوربو بقوة تتجاوز 630 حصانا، مع سرعة قصوى تبلغ 333 كم/ساعة، وتسارع من الثبات إلى 100 كم/ساعة خلال أقل من 3 ثوان.

وتحتفي ألفا روميو بمرور ستة عقود على ظهور Spider Duetto عام 1966، من خلال عرض نسخة قادمة من متحف العلامة في أريزي، لتسليط الضوء على إرثها في تصميم السيارات المكشوفة.

كما يضم الجناح مساحة تفاعلية بعنوان Bottega Alfa Romeo، تتيح للزوار اكتشاف الخامات والألوان والتفاصيل الحرفية المستخدمة في تطوير السيارات، بما يعكس استراتيجية العلامة في الجمع بين التراث الإيطالي والتصميم والابتكار ومتعة القيادة.