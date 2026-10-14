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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

Google Gemini‏ مجانا لطلاب الجامعات في مصر لمدة عام.. تعرف ‏على الشروط وطريقة التسجيل

مليون طالب مصري يبدع مع ‏Gemini‏
مليون طالب مصري يبدع مع ‏Gemini‏

في خطوة تستهدف تعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل ‏المنظومة التعليمية، أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ‏بالتعاون مع شركة جوجل، إتاحة الاشتراك في خطة ‏Google AI Plus‏ ‏مجانا لمدة عام كامل لطلاب الجامعات في مصر الذين تزيد أعمارهم ‏على 18 عاما، بما يمنحهم فرصة الاستفادة من مجموعة من الأدوات ‏الرقمية في المذاكرة وإعداد الأبحاث وتلخيص الكتب والمراجع، إلى ‏جانب تطوير مهاراتهم في التعامل مع التقنيات الحديثة.‏

ويأتي العرض ضمن مبادرة "مليون طالب مصري يبدع مع ‏Gemini‏"، ‏التي تسعى إلى توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي بين الشباب الجامعي، ‏وتوفير وسائل تساعدهم على التعلم والابتكار وإنجاز المهام الدراسية ‏بكفاءة أكبر، مع تعزيز الوعي بأهمية الاستخدام المسؤول لهذه ‏التكنولوجيا.‏

‏- شروط الحصول على ‏Google Gemini‏ مجانا في مصر


يستهدف العرض الطلاب المقيدين بالجامعات المصرية ممن تجاوزوا ‏سن 18 عاما، ويمكن للمؤهلين التسجيل للاستفادة من الاشتراك المجاني ‏حتى 31 ديسمبر 2026، على أن تبدأ مدة الاستفادة البالغة عاما كاملا ‏من تاريخ التسجيل.‏

وتصل القيمة السنوية المعلنة لخطة ‏Google AI Plus‏ إلى نحو 3 الاف ‏جنيه، بينما يمكن للطلاب الذين تنطبق عليهم الشروط الحصول على ‏الاشتراك دون مقابل طوال مدة العرض.‏

- رابط التقديم 

 

ويمكن للطلاب الاطلاع على تفاصيل العرض والتسجيل من خلال ‏الرابط التالي:‏
http://goo.gle/studentoffer26-eg

‏- أبرز مميزات ‏Google AI Plus‏ للطلاب


تمنح الخطة الطلاب إمكانية استخدام مجموعة من أدوات الذكاء ‏الاصطناعي عبر تطبيق ‏Google Gemini‏ والخدمات المرتبطة به، بما ‏يساعدهم على فهم الموضوعات الدراسية، وتبسيط المعلومات المعقدة، ‏وتلخيص المحتوى الطويل، وترتيب الأفكار وتجهيز المشروعات ‏والعروض التقديمية.‏

وتشمل المزايا أدوات لإنشاء الصور ومقاطع الفيديو، إلى جانب إمكانات ‏توليد الصور باستخدام نموذج ‏Nano Banana، وإنشاء مقاطع فيديو ‏قصيرة عبر نموذج ‏Omni، وفقا للمزايا المعلنة ضمن العرض.‏

ويمكن توظيف هذه الأدوات في تنفيذ المشروعات الجامعية وإعداد المواد ‏البصرية، مع ضرورة مراجعة المعلومات الناتجة والتأكد من دقتها قبل ‏استخدامها في الأبحاث والتكليفات الأكاديمية.‏

‏- ‏Gemini Notebook‏ لتلخيص الكتب والمراجع


تضم المزايا أداة ‏Gemini Notebook، المعروفة سابقا باسم ‏NotebookLM، والتي تساعد على جمع المصادر الدراسية وتحليل ‏محتواها واستخلاص أبرز الأفكار والمعلومات منها.‏

وتتيح الأداة إعداد ملخصات للكتب والمراجع، وإنشاء ملخصات صوتية ‏تفاعلية، بما يساعد الطلاب على مراجعة المناهج والاستعداد للاختبارات ‏وتنظيم المعلومات قبل إعداد الأبحاث، وتشمل المزايا المعلنة إمكانية ‏التعامل مع كتب يصل حجمها إلى 200 صفحة.‏

كما تتضمن الخطة مساحة تخزين سحابية تبلغ 400 جيجابايت، يمكن ‏الاستفادة منها في حفظ الملفات الدراسية والأبحاث والملخصات ‏والمشروعات الجامعية.‏

‏- خصومات على ‏Google AI Pro‏ وYouTube Premium


لا يقتصر العرض على الاشتراك المجاني، إذ يتضمن أيضا فرصا ‏للاستفادة من خصومات على خدمات أخرى تقدمها جوجل للطلاب.‏

وتشمل العروض خصما يصل إلى 75% على خطة ‏Google AI Pro، ‏التي توفر إمكانات إضافية في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب ‏أدوات يمكن الاستفادة منها في البرمجة وتطوير التطبيقات والمواقع ‏والتصميم.‏

كما يتاح خصم يصل إلى 70% على باقة تجمع بين ‏Google AI Pro‏ ‏وYouTube Premium، بما يتيح الاستفادة من مزايا الخطة المدفوعة ‏ومشاهدة محتوى يوتيوب دون إعلانات، وفقا لشروط العرض ‏والاشتراك.‏

‏- ما أهداف مبادرة مليون طالب مصري يبدع مع ‏Gemini؟


تندرج المبادرة ضمن جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ‏بالتعاون مع جوجل لنشر ثقافة الذكاء الاصطناعي، وتعزيز المهارات ‏الرقمية لدى طلاب الجامعات المصرية، من خلال إتاحة أدوات حديثة ‏وتوفير فرص للتدريب والتعلم على مدار العام.‏

وتهدف المبادرة إلى مساعدة الطلاب على توظيف التكنولوجيا في التعليم ‏والبحث العلمي والابتكار، بما يسهم في تنمية قدراتهم وإعدادهم ‏لمتطلبات سوق العمل والاقتصاد الرقمي.‏

- عرض مماثل للطلاب العام ‏الماضي

وأشارت جوجل إلى إتاحة عرض مماثل للطلاب في مصر خلال العام ‏الماضي، موضحة أن الإقبال عليه أسهم في توسيع نطاق العرض ليشمل ‏دولا عربية أخرى، من بينها الجزائر والمغرب والعراق والأردن.‏

ويتوافر تطبيق ‏Google Gemini‏ باللغة العربية على هواتف ‏Android‏ ‏وiPhone، ما يتيح للطلاب الاستفادة من أدواته في تنظيم الدراسة وفهم ‏المعلومات وإعداد الأبحاث باللغة العربية، إلى جانب اللغات الأخرى ‏التي يدعمها التطبيق.‏

الذكاء الاصطناعي المنظومة التعليمية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شركة جوجل Google AI Plus مليون طالب مصري يبدع Gemini

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