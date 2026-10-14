Google Gemini‏ مجانا لطلاب الجامعات في مصر لمدة عام.. تعرف ‏على الشروط وطريقة التسجيل

في خطوة تستهدف تعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل المنظومة التعليمية، أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع شركة جوجل، إتاحة الاشتراك في خطة Google AI Plus مجانا لمدة عام كامل لطلاب الجامعات في مصر الذين تزيد أعمارهم على 18 عاما، بما يمنحهم فرصة الاستفادة من مجموعة من الأدوات الرقمية في المذاكرة وإعداد الأبحاث وتلخيص الكتب والمراجع، إلى جانب تطوير مهاراتهم في التعامل مع التقنيات الحديثة.
ويأتي العرض ضمن مبادرة "مليون طالب مصري يبدع مع Gemini"، التي تسعى إلى توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي بين الشباب الجامعي، وتوفير وسائل تساعدهم على التعلم والابتكار وإنجاز المهام الدراسية بكفاءة أكبر، مع تعزيز الوعي بأهمية الاستخدام المسؤول لهذه التكنولوجيا.
- شروط الحصول على Google Gemini مجانا في مصر
يستهدف العرض الطلاب المقيدين بالجامعات المصرية ممن تجاوزوا سن 18 عاما، ويمكن للمؤهلين التسجيل للاستفادة من الاشتراك المجاني حتى 31 ديسمبر 2026، على أن تبدأ مدة الاستفادة البالغة عاما كاملا من تاريخ التسجيل.
وتصل القيمة السنوية المعلنة لخطة Google AI Plus إلى نحو 3 الاف جنيه، بينما يمكن للطلاب الذين تنطبق عليهم الشروط الحصول على الاشتراك دون مقابل طوال مدة العرض.
- رابط التقديم
ويمكن للطلاب الاطلاع على تفاصيل العرض والتسجيل من خلال الرابط التالي:
http://goo.gle/studentoffer26-eg
- أبرز مميزات Google AI Plus للطلاب
تمنح الخطة الطلاب إمكانية استخدام مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي عبر تطبيق Google Gemini والخدمات المرتبطة به، بما يساعدهم على فهم الموضوعات الدراسية، وتبسيط المعلومات المعقدة، وتلخيص المحتوى الطويل، وترتيب الأفكار وتجهيز المشروعات والعروض التقديمية.
وتشمل المزايا أدوات لإنشاء الصور ومقاطع الفيديو، إلى جانب إمكانات توليد الصور باستخدام نموذج Nano Banana، وإنشاء مقاطع فيديو قصيرة عبر نموذج Omni، وفقا للمزايا المعلنة ضمن العرض.
ويمكن توظيف هذه الأدوات في تنفيذ المشروعات الجامعية وإعداد المواد البصرية، مع ضرورة مراجعة المعلومات الناتجة والتأكد من دقتها قبل استخدامها في الأبحاث والتكليفات الأكاديمية.
- Gemini Notebook لتلخيص الكتب والمراجع
تضم المزايا أداة Gemini Notebook، المعروفة سابقا باسم NotebookLM، والتي تساعد على جمع المصادر الدراسية وتحليل محتواها واستخلاص أبرز الأفكار والمعلومات منها.
وتتيح الأداة إعداد ملخصات للكتب والمراجع، وإنشاء ملخصات صوتية تفاعلية، بما يساعد الطلاب على مراجعة المناهج والاستعداد للاختبارات وتنظيم المعلومات قبل إعداد الأبحاث، وتشمل المزايا المعلنة إمكانية التعامل مع كتب يصل حجمها إلى 200 صفحة.
كما تتضمن الخطة مساحة تخزين سحابية تبلغ 400 جيجابايت، يمكن الاستفادة منها في حفظ الملفات الدراسية والأبحاث والملخصات والمشروعات الجامعية.
- خصومات على Google AI Pro وYouTube Premium
لا يقتصر العرض على الاشتراك المجاني، إذ يتضمن أيضا فرصا للاستفادة من خصومات على خدمات أخرى تقدمها جوجل للطلاب.
وتشمل العروض خصما يصل إلى 75% على خطة Google AI Pro، التي توفر إمكانات إضافية في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب أدوات يمكن الاستفادة منها في البرمجة وتطوير التطبيقات والمواقع والتصميم.
كما يتاح خصم يصل إلى 70% على باقة تجمع بين Google AI Pro وYouTube Premium، بما يتيح الاستفادة من مزايا الخطة المدفوعة ومشاهدة محتوى يوتيوب دون إعلانات، وفقا لشروط العرض والاشتراك.
- ما أهداف مبادرة مليون طالب مصري يبدع مع Gemini؟
تندرج المبادرة ضمن جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع جوجل لنشر ثقافة الذكاء الاصطناعي، وتعزيز المهارات الرقمية لدى طلاب الجامعات المصرية، من خلال إتاحة أدوات حديثة وتوفير فرص للتدريب والتعلم على مدار العام.
وتهدف المبادرة إلى مساعدة الطلاب على توظيف التكنولوجيا في التعليم والبحث العلمي والابتكار، بما يسهم في تنمية قدراتهم وإعدادهم لمتطلبات سوق العمل والاقتصاد الرقمي.
- عرض مماثل للطلاب العام الماضي
وأشارت جوجل إلى إتاحة عرض مماثل للطلاب في مصر خلال العام الماضي، موضحة أن الإقبال عليه أسهم في توسيع نطاق العرض ليشمل دولا عربية أخرى، من بينها الجزائر والمغرب والعراق والأردن.
ويتوافر تطبيق Google Gemini باللغة العربية على هواتف Android وiPhone، ما يتيح للطلاب الاستفادة من أدواته في تنظيم الدراسة وفهم المعلومات وإعداد الأبحاث باللغة العربية، إلى جانب اللغات الأخرى التي يدعمها التطبيق.