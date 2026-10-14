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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

زلزال في سوق الرقائق كيف كشفت الصين "نقطة ضعف" إنفيديا؟

زلزال في سوق الرقائق كيف كشفت الصين "نقطة ضعف" إنفيديا؟
زلزال في سوق الرقائق كيف كشفت الصين "نقطة ضعف" إنفيديا؟
لمياء الياسين

في تحول تاريخي يعيد رسم خارطة النفوذ التكنولوجي العالمي، نجحت الصين في كسر الهيمنة المطلقة لعملاق الرقائق الأمريكي "إنفيديا" داخل حدودها  ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث الدولية "IDC" لعام 2026، تراجعت الحصة السوقية لشركة إنفيديا في السوق الصينية البالغة قيمتها 50 مليار دولار لتصل إلى 34%، بعد أن كانت تسيطر على المشهد بأكمله

يعد هذا التراجع جاء مدفوعاً بقرار الإدارة الأمريكية حظر تصدير الرقائق فائقة التطور إلى بكين، مما ارتد عكسياً وأجبر قطاع التكنولوجيا الصيني على تنمية بدائله الذاتية بشكل متسارع 
المستفيد الأكبر من هذه التحولات كانت شركة "هواوي"، التي قفزت حصتها السوقية لتلامس 28% بفضل عائلة معالجاتها "Ascend"

ولم يقتصر الصعود الصيني على هواوي؛ بل قادت شركات عملاقة مثل "علي بابا" و"بايدو" ثورة موازية في قطاع "رقائق الاستدلال" (Inference Chips)، لتستحوذ الشركات المحلية مجتمعة على نحو 95% من شحنات هذا القطاع الحيوي داخل البلاد  هذا التطور يعكس نجاح سياسة بكين الصارمة في "الإحلال المحلي"، وتوجيه شركات الإنترنت والاتصالات للاعتماد الكلي على التكنولوجيا الوطنية 


ورغم هذا "الانتصار المحلي" الذي يثبت قدرة الصين على بناء نظام بيئي مستقل ومكتفٍ ذاتياً، يرى الخبراء أن انتزاع الصدارة العالمية من "إنفيديا" لا يزال هدفاً بعيد المدى  وتواجه بكين عقبات هيكلية أبرزها قيود التصنيع؛ حيث تكافح مصانع "SMIC" لرفع كفاءة إنتاج شرائح الـ 7 نانومتر بكميات تجارية ضخمة تلبي الطلب الدولي. 

علاوة على ذلك، لا تزال "إنفيديا" تحصن تفوقها العالمي عبر بيئتها البرمجية الاحتكارية "CUDA" التي يعتمد عليها المبرمجون حول العالم، فضلاً عن تحليق مبيعاتها العالمية في مستويات قياسية مدفوعة بطلب شركات وادي السيليكون، مما يجعل خسارة السوق الصينية (التي تمثل 9% من إيراداتها) أمراً مقدوراً عليه 
في النهاية، نجحت الصين في تأمين جبهتها الداخلية وحماية أمنها القومي المعلوماتي، لكن حسم معركة الريادة التكنولوجية العالمية سيحتاج سنوات طويلة من الصراع التقني والبرمجي.

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