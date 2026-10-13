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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

وحش الألعاب القادم يتأهب للسيطرة.. أهم مواصفات هاتف Red Magic 12 Pro

Red Magic 12 Pro
Red Magic 12 Pro

تتجه أنظار عشاق الألعاب والهواتف الذكية نحو شركة "نوبيا" (Nubia) والتي تستعد لبدء إطلاق أيقونتها الجديدة وهو هاتف  Red Magic 12 Pro وذلك  وسط توقعات بأن يعيد هذا الهاتف تعريف معايير الأداء والهواتف المخصصة للألعاب بفضل مواصفات تقنية خارقة وتصميم ثوري.

الأداء والعتاد الداخلي

تُشير التسريبات المؤكدة إلى أن الهاتف سينبض بأحدث معالجات شركة كوالكوم الرائدة، والمصحوب بنظام تبريد مائي ومروحة فيزيائية مطورة وذلك لضمان استقرار الأداء ومنع ارتفاع الحرارة أثناء جلسات اللعب الطويلة

على الجانب الآحر سيدعم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي (RAM) ضخمة تصل إلى 24 جيجابايت، مع مساحة تخزين داخلية فائقة السرعة تصل إلى 1 تيرابايت، مما يمنحه سلاسة مطلقة في التنقل ومعالجة أعقد الرسوميات.

الشاشة والتجربة البصرية

من المتوقع أن يضم هاتف Red Magic 12 Pro شاشة من نوع OLED بمعدل تحديث خيالي يصل إلى 144 هرتز أو أكثر، ودقة وضوح ممتازة توفر ألواناً مشبعة وتفاصيل حادة. وتستمر الشركة في تبني تقنية الكاميرا أسفل الشاشة لتقديم تجربة عرض كاملة وحقيقية دون أي حواف أو ثقوب تشوش على اللاعبين.

البطارية والشحن الخارق


أما عن مواصفات الشحن فتعد البطارية إحدى أبرز نقاط القوة الإستراتيجية في هذا الطراز؛ حيث يتوقع الخبراء تزويده ببطارية ضخمة تدعم الشحن السلكي الفائق السرعة بقدرة تتجاوز 165 واط، مما يتيح شحن الهاتف بالكامل في غضون دقائق معدودة، لتلبية احتياجات المستخدمين الأكثر تطلباً.

التصميم ومزايا الألعاب
 

يحتفظ هاتف  Red Magic 12 Pro بالهوية البصرية الرياضية لسلسلة "ريد ماجيك"، مع إضاءة RGB تفاعلية في الخلف، وأزرار كتف حساسة للمس (Trigger Buttons) وقد تم تحسين استجابتها لتقديم تجربة تحكم شبيهة بمنصات الألعاب الاحترافية.

ينتظر السوق العالمي الإعلان الرسمي عن الأسعار وموعد التوافر في الأسواق، وسط تفاؤل بأن يكتسح هاتف Red Magic 12 Pro سوق الهواتف الرائدة ويضع منافسيه في موقف صعب.

لهواتف الذكية ذاكرة وصول عشوائي عشاق الألعاب مساحة تخزين الشحن السلكي هاتف Red Magic 12 Pro

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