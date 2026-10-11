مفاجأة لعشاق الهواتف الصغيرة.. هواوي تجهز موبايل جديد بشاشة 6.1 بوصة

كشفت تسريبات تقنية حديثة عن استعداد شركة "هواوي" لإطلاق هاتف ذكي جديد بحجم صغير يسهل حمله في اليد الواحدة.

وتأتي هذه الخطوة السريعة لتلبية طلبات المستخدمين، بعد النجاح الكبير الذي حققته هواتفها السابقة من عائلة "بيورا" المدمجة في الأسواق.

شاشة مريحة ليد المستخدم

وبحسب تقرير نشره موقع "هواوي سنترال" التقني، تعمل الشركة الصينية حالياً بكامل طاقتها لتطوير جهاز جديد يأتي بشاشة مقاس 6.1 بوصة فقط، وهذا الحجم يعتبر صغيراً ومريحاً جداً مقارنة بالشاشات العملاقة المنتشرة في أيدينا حالياً.

فالهدف الأساسي من هذا التصميم هو تقديم موبايل خفيف الوزن يمكنك وضعه في جيبك بسهولة تامة.

كما يتيح لك تصفح الإنترنت وكتابة الرسائل بيد واحدة دون الشعور بأي إرهاق أو تشنج في أصابعك.

استثمار نجاح عائلة هواوي بيورا

وأوضح التقرير أن هواوي اتخذت هذا القرار الجريء بناءً على أرقام المبيعات الأخيرة. فقد لاحظت الشركة إقبالاً كبيراً من المشترين على الإصدارات المدمجة من سلسلة "بيورا" (Pura).

وأثبتت هذه المبيعات أن هناك قطاعاً ضخماً من الجمهور لا يزال يفضل الهواتف الصغيرة العملية.

لكنهم يشترطون في الوقت نفسه أن يقدم الهاتف الجديد أداءً سريعاً وكاميرات دقيقة، ولا يقل في كفاءته أبداً عن الأجهزة الكبيرة باهظة الثمن.

مواصفات قوية في حجم مضغوط

ورغم صغر حجم الشاشة الجديد، لا تخطط الشركة للتنازل عن قوة الأداء نهائياً. فمن المتوقع أن تزود هواوي هذا الهاتف المنتظر بمعالج بيانات قوي.

ويعد هذا المعالج هو العقل المدبر الذي يضمن فتح التطبيقات وتصوير الفيديوهات بسلاسة وسرعة.

وهذا يعني أنك ستمتلك جهازاً متطوراً ينجز مهامك اليومية بكفاءة عالية، دون الحاجة لحمل جهاز ثقيل يزعجك أثناء الحركة. وحتى هذه اللحظة، تتكتم الشركة على موعد الطرح الرسمي أو السعر المتوقع للجهاز.