معالج جديد ومواصفات جبارة.. هواوي تطلق سلسلة Mate 90 بتصميم يكسر المألوف

كشفت شركة هواوي الصينية، عن سلسلة هواتفها الذكية Mate 90، معتمدة على نظام التشغيل الخاص بها ومعمارية معاد تصميمها للشرائح لتعزيز أداء أجهزتها، في وقت تواجه فيه قيودا أمريكية تحد من وصولها إلى أشباه الموصلات المتقدمة.

وقال ريتشارد يو، رئيس مجموعة أعمال المستهلكين في هواوي، للصحفيين، قبيل إطلاق السلسلة: “إن الشركة لا تزال تواجه قيودا على إمدادات الشرائح المتقدمة”.

وأوضح يو أن قدرات إنتاج أشباه الموصلات المتقدمة في الصين لا تزال محدودة للغاية، مشيرا إلى أن شرائح الذكاء الاصطناعي Ascend التي تطورها هواوي تعتمد أيضا على القدرات الإنتاجية نفسها.

وأضاف أن إنتاج شرائح الهواتف الذكية لا يزال يواجه ضغوطا، رغم أن ارتفاع أسعار الهواتف أدى إلى تراجع حجم الشحنات.

ويأتي إطلاق سلسلة Mate 90 في اختبار جديد لقدرة هواوي على مواصلة تطوير هواتفها الذكية، رغم القيود الأمريكية التي حدت من وصول الشركة إلى تقنيات تصنيع الشرائح المتطورة، ما دفعها إلى البحث عن أساليب بديلة لزيادة أداء معالجاتها.

وتخلف سلسلة Mate 90 هواتف Mate 80 التي أطلقتها هواوي في نوفمبر 2025، وتعمل الطرز الفاخرة، ومنها Mate 90 Pro Max، بمعالج Kirin 9050 Pro، وهو نظام متكامل على شريحة تستخدم فيه هواوي تقنية تطلق عليها اسم LogicFolding.

هاتف Mate 90 Pro Max

وتعتمد هذه التقنية على إعادة تنظيم التوصيلات الداخلية للشريحة في صورة ثلاثية الأبعاد، بدلا من التصميم التقليدي المسطح ثنائي الأبعاد، بما يسمح بزيادة كثافة المعالجة وتسريعها، وإن كان ذلك يتطلب عددا أكبر من رقائق السيليكون أثناء عملية التصنيع.

وقال إريك شو، الرئيس الدوري لشركة هواوي، خلال فعالية إعلامية في شنغهاي الشهر الماضي، إن إمدادات شرائح الذكاء الاصطناعي Ascend 950 لا تلبي الطلب المحلي بسبب محدودية الطاقة الإنتاجية.

وأشار يو إلى أن تصنيع الشرائح المتقدمة في الصين لا يزال يعتمد على أجهزة الطباعة الضوئية بالأشعة فوق البنفسجية العميقة DUV، مضيفا أن تقنية الأشعة فوق البنفسجية القصوى EUV تمثل تقنية ذات قيمة، لكن الشركات الصينية لا تزال تعمل على تطوير قدراتها للوصول إليها.

وقال يو إن هواوي ستعتمد على مزيد من الشرائح المصنعة باستخدام تقنية LogicFolding في هواتفها المستقبلية.

ولم تكشف هواوي عن الشركة المصنعة لمعالج Kirin 9050 Pro، ويعتقد على نطاق واسع أن شركة SMIC، أكبر شركة صينية لتصنيع الشرائح المنطقية، هي التي تنتج معالجات Kirin المستخدمة في هواتف Mate، إلى جانب معالجات Ascend الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

Mate 90 Pro

نظام HarmonyOS 7 بدلا من أندرويد



وتعمل أحدث هواتف هواوي بنظام التشغيل HarmonyOS 7 المطور داخليا، والذي لا يعتمد على نظام أندرويد، وتقول هواوي إن النظام يدعم أكثر من 450 ألف تطبيق وخدمة.

ويبلغ سعر النسخة الأعلى من Mate 90 Pro Max، المزودة بذاكرة وصول عشوائي سعة 16 جيجابايت ومساحة تخزين 512 جيجابايت، نحو 9999 يوان (1491 دولارا)، بزيادة قدرها 2000 يوان مقارنة بالسعر الذي طرحت به النسخة المماثلة من الجيل السابق.

وتبدأ أسعار الطراز القياسي ونسخة Pro من 5999 يوان و6999 يوان على التوالي.

وتقول هواوي إن طرازات Mate 90 الأعلى فئة توفر زيادة قدرها 31% في الأداء الإجمالي مقارنة بالجيل السابق من هواتفها الرائدة.

Mate 90

ارتفاع أسعار الهواتف يضغط على الشركات الصينية



وتواجه شركات تصنيع الهواتف الذكية الصينية ارتفاعا في تكاليف الذاكرة والمكونات، ما دفعها إلى زيادة الأسعار وتحويل جزء أكبر من شحناتها نحو الهواتف مرتفعة السعر.

وقال يو إن ارتفاع أسعار الذاكرة أضاف في المتوسط نحو 200 دولار إلى تكلفة إنتاج كل هاتف، ما أثر على هوامش أرباح هواوي.

وأضاف: "يتعين علينا زيادة الأسعار أيضا، لكن بوتيرة أبطأ".

وبحسب بيانات شركة أبحاث السوق IDC، تراجعت شحنات الهواتف الذكية في السوق الصينية بنسبة 7% على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، بينما ارتفعت شحنات هواوي داخل الصين بنسبة 13%.

وأظهرت بيانات IDC أن متوسط سعر بيع الهواتف الذكية في الصين ارتفع بنسبة 11.3% على أساس سنوي خلال الربع الثاني، ليصل إلى 543 دولارا، في حين تراجع متوسط سعر هواتف هواوي بنسبة 14.7% إلى 628 دولارا.