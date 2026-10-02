هواوي تطلق Mate 90 بمزايا رائدة وبطارية ضخمة.. سعر ومواصفات

أعلنت شركة هواوي الصينية، عن إطلاق هاتف Mate 90 وهو الطراز الأساسي ضمن سلسلة هواتفها الرائدة الجديدة Mate 90.

وعلى عكس معالج Kirin 9035 المستخدم في Mate 90 Pro، ومعالج Kirin 9050 Pro في هواوي Mate 90 Pro Max، فإن Kirin 9030 ليس معالجا جديدا بالكامل، إذ سبق استخدامه في هاتف Mate 80 Pro للعام الماضي.

ومع ذلك، تقول هواوي إن المعالج يقدم تحسنا ملحوظا مقارنة بمعالج Kirin 9020 المستخدم في Mate 80، إذ أظهرت اختبارات الشركة زيادة بنسبة 13% في أداء وحدة المعالجة المركزية CPU، و54% في أداء وحدة معالجة الرسوميات GPU، و13% في أداء وحدة المعالجة العصبية NPU، مع ارتفاع إجمالي في الأداء بنسبة 27%.

كما يدعم Kirin 9030 تقنية تتبع الأشعة على مستوى العتاد بسرعة تصل إلى 31 مليون شعاع في الثانية. واختبرت هواوي هذه التقنية في لعبة Wuthering Waves، إلا أن استخدامها يظل مقتصرا على مشاهد محددة.

وتقول الشركة إن نظام جدولة FFRT الخاص بها يمكنه أيضا مضاعفة سرعة تحميل الصور.

معالج Kirin 9020

تصميم مألوف وبطارية أكبر



يأتي هاتف Mate 90 بشاشة مسطحة قياس 6.75 بوصة، ويعتمد على تصميم Xuanwu الخاص بـ هواوي، مع استخدام زجاج Kunlun من الجيل الثالث ومادة ألياف النايلون.

وتقول هواوي إن الزجاج يوفر مقاومة للسقوط أفضل بأكثر من 50% مقارنة بسلسلة Mate 80، وحصل الهاتف على تصنيف IP68 لمقاومة الماء عند الغمر حتى عمق 6 أمتار، إلى جانب تصنيف IP69 لمقاومة نفاثات المياه ذات الضغط والحرارة المرتفعين.

وتوضح هواوي أن هذه التصنيفات تستند إلى اختبارات معملية، ولا تمثل ضمانا لمقاومة الهاتف للماء بشكل دائم، كما أن أضرار السوائل لا يغطيها الضمان.

وتدعم الشاشة أيضا الاستخدام أثناء وجود الماء أو الرطوبة على اليدين، مع الحفاظ على استجابة اللمس.

ويتوافر الهاتف بأربعة ألوان هي الأخضر الكريستالي، والوردي الكريستالي، والأبيض، والأسود البركاني.

وتتميز نسختا الأخضر والوردي بتصميم خلفي يحمل نمطا شبكيا، بينما تأتي النسختان الأخريان بتصميم خلفي أبسط.

هاتف Mate 90

ثلاث كاميرات خلفية



يضم Huawei Mate 90 ثلاث كاميرات خلفية:

- الكاميرا الرئيسية: بدقة 50 ميجابكسل، مع مستشعر RYYB بقياس 1/1.56 بوصة، وتثبيت بصري للصورة، وفتحة عدسة متغيرة بين f/1.4 وf/4.0.

- الكاميرا التليفوتوغرافية: بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر RYYB وفتحة f/2.2 وتثبيت بصري، وتقريب بصري 4x وتقريب بجودة بصرية 8x.

- الكاميرا فائقة الاتساع: بدقة 40 ميجابكسل مع مستشعر RYYB وفتحة f/2.2.

وتضم الكاميرا الرئيسية أيضا كاميرا Red Maple الأساسية للألوان من الجيل الثالث، وتقول هواوي إنها تحسن دقة إعادة إنتاج الألوان بنسبة 37%.

وتمنح فتحة العدسة المتغيرة الكاميرا الرئيسية قدرة أكبر على التحكم في نطاق التركيز داخل الصورة، إذ يمكن لفتحة f/1.4 إنتاج ضبابية أكبر في الخلفية، بينما تساعد فتحة f/4.0 على إبقاء مساحة أكبر من المشهد واضحة.

هاتف Mate 90

مساعد XMAGE للتصوير



يوفر الهاتف أيضا مساعد XMAGE الذي يمكنه اقتراح خيارات مختلفة أثناء التصوير، وفي أوضاع التصوير والصور الشخصية، يمكن للمساعد، ضمن نطاق التقريب 4x، اقتراح واحدة من 13 وضعية لصور المجموعات أو واحدة من 14 تركيبة للتكوين.

كما يوفر الهاتف وضعا مخصصا للبث المباشر يمكن تشغيله بلمسة واحدة، مع تفعيل وضع عدم الإزعاج وتسريع الشبكة، إلى جانب استخدام تقنيات التعرف على الوجوه والمنتجات لنقل التركيز تلقائيا بين العناصر الموجودة في المشهد.

بطارية أكبر مع سرعات شحن دون تغيير



يضم هاتف Mate 90 بطارية بسعة 6600 مللي أمبير في الساعة، بينما تبلغ السعة المقدرة 6415 مللي أمبير في الساعة، بزيادة ملحوظة مقارنة ببطارية Mate 80 التي تبلغ سعتها 5750 مللي أمبير في الساعة.

ورغم زيادة سعة البطارية، لم تتغير سرعات الشحن، إذ يدعم الهاتف الشحن السلكي بقدرة تصل إلى 66 وات عند استخدام شاحن هواوي بقدرة 66 وات أو أعلى، إلى جانب الشحن اللاسلكي بقدرة تصل إلى 50 وات باستخدام شاحن هواوي اللاسلكي.

كما يتضمن الهاتف وضعا للاستكشاف الخارجي يمكنه تمديد عمر البطارية إلى 15 يوما، بينما يمكن لتطبيق خرائط Petal توفير ملاحة للطرق لمدة تصل إلى 36 ساعة مع إيقاف تشغيل الشاشة ضمن هذا الوضع.

هاتف Mate 90

الاتصالات والرسائل عبر الأقمار الصناعية



يمكن للهاتف التبديل تلقائيا بين هوائي Wi-Fi والهوائي الخلوي وفقا لنوع الاتصال المتاح.

كما تتيح ميزة مشاركة الشبكة بين الأجهزة من هواوي تجميع اتصالات ما يصل إلى أربعة أجهزة HarmonyOS 7 قريبة، وتقول الشركة إن ذلك قد يؤدي إلى زيادة سرعة نقل الملفات بنسبة تصل إلى 40% في المناطق المزدحمة.

ويدعم Mate 90 أيضا الرسائل عبر الأقمار الصناعية باستخدام شبكة BeiDou، بما في ذلك إرسال الصور.

وتقتصر هذه الميزة على البر الرئيسي للصين، كما تتطلب وجود رؤية واضحة للسماء، إلى جانب تفعيلها مسبقا من خلال تطبيق MeeTime أو شركة الاتصالات قبل استخدامها للمرة الأولى.

ويمكن لساعة هواوي مقترنة بالهاتف بدء مكالمة طوارئ عبر الهاتف، إلا أن هذه الميزة تقتصر حاليا على العمل بين هواتف سلسلة Huawei Mate 90.

HarmonyOS 7 وميزات الأمان



يأتي الهاتف مثبتا مسبقا بنظام HarmonyOS 7، كما يمكنه الاتصال بهاتف آيفون للاستفادة من بعض الميزات، مثل تحويل المكالمات ونقل الملفات واستقبال إشعارات الرسائل.

وعلى مستوى الأمان، يضم Mate 90 معالجا مخصصا لأمن الأجهزة المحمولة، مع دعم التشفير ما بعد الكمي لعمليات فتح الهاتف والمدفوعات.

كما توفر هواوي تقنية لاكتشاف الأصوات المعدلة خلال مكالمات شركات الاتصالات وMeeTime وWeChat.

وتؤكد الشركة أن التنبيهات الصادرة عن هذه التقنية تمثل مؤشرا إرشاديا فقط، ولا تضمن اكتشاف الأصوات المزيفة بشكل صحيح في جميع الحالات.

سعر Huawei Mate 90



تطرح هواوي Mate 90 في الصين بثلاثة إصدارات:

- بسعة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت: مقابل سعر 895 دولارا.

- بسعة 12 جيجابايت + 512 جيجابايت: مقابل سعر 1045 دولارا.

- بسعة 12 جيجابايت + 1 تيرابايت: مقابل سعر 1268 دولارا.

ويتوافر الهاتف بألوان الأخضر الكريستالي، والوردي الكريستالي، والأبيض، والأسود البركاني، مع اقتصار التصميم الخلفي الشبكي على نسختي الأخضر والوردي.