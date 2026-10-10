لمنافسة هواوي وآبل.. أوبو تستعد لإطلاق هاتف بشاشة عريضة

تتجه شركة أوبو إلى تطوير هاتف ذكي بتصميم عريض وشاشة بنسبة أبعاد 16:9، في خطوة تعكس توجها متزايدا نحو تغيير التصميم التقليدي للهواتف، بعد ظهور تسريبات عن أجهزة مماثلة من شركات كبرى، من بينها آبل وهواوي وشاومي.

وبحسب تسريبات نشرها حساب Digital Chat Station، على منصة ويبو الصينية، يعمل مهندسو أوبو على نموذج أولي لهاتف مزود بشاشة عريضة تحيط بها حواف فائقة النحافة، يبلغ سمكها نحو مليمتر واحد من كل جانب.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن عرض الشاشة سيبلغ نحو 81 مليمترا، فيما لن يتجاوز العرض الإجمالي للهاتف 85 مليمترا، بما يوفر مساحة عرض أكبر مقارنة بالتصميمات التقليدية للهواتف الذكية.

وعلى عكس الهواتف القابلة للطي، لن يحتاج الجهاز المرتقب إلى فتحه للحصول على شاشة عريضة، إذ يعتمد على تصميم تقليدي بقطعة واحدة، على غرار هاتف Pura X View الذي طرحته هواوي.

وتبلغ نسبة أبعاد شاشة هاتف هواوي 16:9.5، مع حواف يصل سمكها إلى 1.05 مليمتر، ما يعني أن نموذج أوبو، إذا صحت التسريبات، قد يأتي بحواف أقل سمكا قليلا.

هاتف Pura X View

ومع ذلك، لا تزال مواصفات الجهاز غير مؤكدة، إذ سبق للمسرب نفسه أن أشار في مايو الماضي إلى أن الهاتف قد يأتي بشاشة بنسبة أبعاد 16:10، مع احتمال طرحه ضمن سلسلة Reno X.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت أوبو تختبر أكثر من تصميم، أم أنها عدلت مواصفات الجهاز خلال مراحل التطوير.

ولم تصدر الشركة إعلانا رسميا بشأن الهاتف حتى الآن، بينما تشير التوقعات المتداولة إلى إمكانية الكشف عنه مطلع العام المقبل.

شاشة 16:9.. عودة إلى تصميم تقليدي بمزايا جديدة



قد يمنح اعتماد نسبة الأبعاد 16:9 الهاتف ميزة واضحة لمحبي مشاهدة مقاطع الفيديو والأفلام عبر الأجهزة المحمولة، نظرا إلى أن هذه النسبة تستخدم على نطاق واسع في إنتاج المحتوى المرئي.

ومن شأن هذا التصميم أن يسمح بعرض عدد كبير من مقاطع الفيديو على مساحة أكبر من الشاشة، مع تقليل ظهور الأشرطة السوداء التي تنتج عن اختلاف أبعاد الفيديو عن أبعاد الشاشة.

ويمثل هذا التوجه عودة إلى تصميم استخدمته الهواتف الذكية لسنوات، قبل أن تتجه الشركات إلى اعتماد شاشات أطول بهدف زيادة مساحة العرض مع الحفاظ على عرض أقل للجهاز، بما يسهل حمله واستخدامه بيد واحدة.

وفي حال اعتماد التصميم الجديد رسميا، فقد تقدم أوبو خيارا مختلفا عن الاتجاه السائد نحو الشاشات الطويلة، مع التركيز على تجربة مشاهدة المحتوى المرئي، بدلا من الاكتفاء بزيادة طول الشاشة.