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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هواوي تطلق وحشها الجديد.. 5 أسباب وراء ارتفاع سعر Mate 90 RS Ultimate

هواوي Mate 90 RS Ultimate Design
هواوي Mate 90 RS Ultimate Design
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة هواوي عن إطلاق هاتفها الفاخر Mate 90 RS Ultimate Design، الذي يأتي مع مجموعة من الترقيات المتقدمة مقارنة بالجيل السابق Mate 80 RS، إلى جانب ارتفاع في السعر. 

ورغم زيادة التكلفة، يقدم الهاتف عددا من التحسينات التي تعزز موقعه في سوق الهواتف الذكية

ارتفاع السعر


يأتي هاتف Mate 90 RS Ultimate بسعر أعلى بنحو 1000 يوان مقارنة بالجيل السابق، وتبدأ الأسعار وفقا لسعات التخزين من:

512 جيجابايت: 12999 يوان (حوالي 1939 دولارا).

1 تيرابايت: 14999 يوان (حوالي 2237 دولارا).

2 تيرابايت: 18999 يوان (حوالى 2833 دولارا).

ويمكن للمستخدمين الحصول على الهاتف من متاجر هواوي المعتمدة إلى جانب نظام الكاميرا المعياري Ruiying Z10 المدعوم بتقنيات XMAGE.

وفيما يلي أبرز الترقيات التي يقدمها الهاتف:

1. شاشة أكثر سطوعا:

يتميز هاتف Huawei Mate 90 RS بشاشة OLED مزدوجة الطبقات من الجيل الجديد، مع سطوع خارجي أقصى يصل إلى 12000 شمعة، بزيادة قدرها 4000 شمعة مقارنة بالجيل السابق.

كما زودت هواوي الهاتف بنظام جديد لاستشعار الإضاءة المحيطة، ما يسهم في تحسين وضوح الشاشة بشكل ملحوظ في ظروف الإضاءة القوية، إلى جانب تعزيز حماية العين في ظروف الإضاءة المنخفضة.

Huawei Mate 90 RS

2. كاميرا رئيسية بنطاق ديناميكي 18EV:


يعتمد الهاتف على كاميرا رئيسية Ultra-HDR بنطاق ديناميكي يصل إلى 18 درجة تعريض EV)في اللقطة الواحدة، وهو ما يمثل تطورا كبيرا في قدرات التصوير بالهواتف الذكية.

وتتيح هذه التقنية التقاط الصور في ظروف الإضاءة الخلفية القوية، مثل تصوير غروب الشمس أو مصادر الإضاءة القوية داخل الاستوديو، مع الحفاظ في الوقت نفسه على تفاصيل المناطق المظلمة، والحد من احتراق السماء أو مصادر الضوء شديدة السطوع.

3. عدسة متعددة الأطياف من الجيل الثالث:


زودت هواوي هاتف Mate 90 RS بكاميرا متعددة الأطياف من الجيل الثالث، إلى جانب عدسة مقربة بدقة 200 ميجابكسل.

وتعمل هذه المنظومة معا على تحسين التقاط صور الأشخاص بصورة طبيعية، سواء في اللقطات القريبة أو البعيدة، وفي ظروف الإضاءة المنخفضة أو الساطعة.

وتشمل تحسينات التصوير الأخرى تثبيتا بصريا بمعيار CIPA 7.5، وطلاء بصريا للأشعة تحت الحمراء عبر النطاق البؤري بالكامل، إلى جانب مستشعر التقريب بدقة 200 ميجابكسل، مقارنة بمستشعر التقريب الفائق بدقة 50 ميجابكسل في Mate 80 RS.

4. نظام الكاميرا المعياري Ruiying Z10:


يدعم Mate 90 RS Ultimate نظام الكاميرا المعياري Ruiying Z10 من هواوي، والمدعوم بتقنيات XMAGE.

ويضم النظام مستشعرا بحجم 1 بوصة، إلى جانب تقريب بصري مستمر يصل إلى 10x، مع إمكانية تقديم صور بجودة بصرية عبر نطاق بؤري يمتد من 24 إلى 240 ملم، وهو ما يمثل أحد أبرز التحسينات في منظومة التصوير.

5. بطارية أكبر:

يحتوي هاتف Mate 90 RS Ultimate على بطارية بسعة 6800 مللي أمبير في الساعة، مقارنة بـ6000 مللي أمبير في الساعة في الجيل السابق، مع دعم الشحن بقدرة 100 وات.

وتمنح السعة الأكبر الهاتف قدرة على العمل لفترة أطول مقارنة بالجيل السابق، وفقا للمواصفات المعلنة.

Mate 90 RS Ultimate Design هواوي هواتف هاتف Mate 90 RS Ultimate Huawei Mate 90 RS

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