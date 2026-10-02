هواوي تطلق Mate 90 Pro بتقنيات تصوير وذكاء اصطناعي متقدمة

أعلنت شركة هواوي الصينية، عن إطلاق هاتفها الرائد الجديد Mate 90 Pro، ليكون أول هاتف مزود بمعالج Kirin 9035 الأحدث من الشركة، والذي يأتي بالتزامن مع إطلاق Mate 90 Pro Max.

ويعتمد الهاتف على معالج Kirin 9050 Pro الأعلى من حيث الفئة، بينما يأتي Kirin 9035 ضمن فئة أدنى في تشكيلة معالجات هواوي الجديدة.

وبالمقارنة مع معالج Kirin 9030 المستخدم في هاتف هواوي Mate 80 Pro، تقول هواوي إن المعالج الجديد يقدم تحسنا بنسبة 11% في أداء المعالج المركزي CPU، و10% في أداء معالج الرسوميات GPU، إلى جانب زيادة بنسبة 51% في أداء وحدة المعالجة العصبية NPU.

وأظهرت اختبارات التطبيقات الداخلية التي أجرتها هواوي على نظامي HarmonyOS 7 وHarmonyOS 6 تحسنا إجماليا في الأداء بنسبة 10%.

مواصفات هواوي Mate 90 Pro

يحافظ Mate 90 Pro على تصميم المحور المركزي الذي اعتمدته هواوي في هواتف Mate السابقة، بينما يأتي الجزء الخلفي بنمط شبكي وحلقة نجمية عائمة تحيط بوحدة الكاميرات.

Mate 90 Pro

وتصنع الشركة هيكل الهاتف من قطعة واحدة معالجة آليا، مع طرحه بأربعة ألوان هي الأخضر الزمردي، والبرتقالي الكهرماني، والأبيض الكريستالي، والأسود البركاني.

وكما هو الحال مع بقية هواتف سلسلة Mate 90، يأتي الهاتف بواجهة أمامية مسطحة ونظام 3D ToF للتعرف على الوجه وفتح الهاتف.

ويضم النظام مستشعرا لإرسال واستقبال بيانات العمق، إلى جانب الكاميرا الأمامية ومستشعر للذكاء الاصطناعي يختص برصد وضعية المستخدم.

Mate 90 Pro

وتستخدم هواوي منظومة حماية تحمل اسم Kunlun Xuanwu لحماية الشاشة والهيكل وعدسات الكاميرات، وتشمل منظومة الحماية:

- زجاج Kunlun من الجيل الثالث: تقول هواوي إنه يوفر مقاومة للسقوط أفضل بأكثر من 50% مقارنة بسلسلة Mate 80.

- زجاج Kunlun البصري: يغطي عدسات الكاميرات، وتقول هواوي إنه يوفر مقاومة للسقوط أفضل بـ20 مرة مقارنة بهاتف Mate 80 Pro.

- مادة ألياف النايلون: مدمجة داخل الهيكل لتوفير حماية إضافية.

ويحصل الهاتف على تصنيف IP68 لمقاومة الماء عند الغمر حتى عمق 6 أمتار، إلى جانب تصنيف IP69 لمقاومة نفاثات المياه ذات الضغط والحرارة المرتفعين.

شاشة بسطوع يصل إلى 12 ألف شمعة

يتميز هاتف Mate 90 Pro بشاشة قياس 6.75 بوصة، تطلق عليها هواوي اسم Linglong من الجيل الثاني، وتصل ذروة السطوع المحلي للشاشة إلى 12000 شمعة عند نسبة APL تبلغ 1%، أي عندما تغطي منطقة ساطعة صغيرة جزءا من الشاشة، مقارنة بـ8000 شمعة في Mate 80 Pro.

وتعتمد الشاشة على بنية OLED مزدوجة الطبقات، إلى جانب شريحة العرض المخصصة Zhuque وتقنيات ضبط مدعومة بالذكاء الاصطناعي على مستوى البكسل لتحسين تجانس السطوع.

وتقول هواوي إن الشاشة تحقق زيادة بنسبة 100% في ذروة السطوع، و138% في عمر الشاشة، و140% في مدة الحفاظ على السطوع المرتفع، إضافة إلى تحسن بنسبة 30% في تجانس الشاشة.

Huawei Mate 90 Pro

كاميرات Huawei Mate 90 Pro



يضم الهاتف ثلاث كاميرات خلفية:

- الكاميرا الرئيسية: بدقة 50 ميجابكسل، مع مستشعر RYYB وتثبيت بصري للصورة، وفتحة عدسة متغيرة بين f/1.4 وf/4.0.

- الكاميرا التليفوتوغرافية: بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر RYYB، وتقريب بصري 4x وتقريب بجودة بصرية 8x. ويمكن استخدامها أيضا للتصوير الماكرو مع مسافة تركيز دنيا تبلغ 5 سنتيمترات.

- الكاميرا فائقة الاتساع: بدقة 40 ميجابكسل مع مستشعر RYYB.

كما أضافت هواوي كاميرا Red Maple الأساسية للألوان من الجيل الثالث، والتي تقول الشركة إنها تحسن دقة إعادة إنتاج الألوان بنسبة 37%.

وتوفر فتحة العدسة المتغيرة في الكاميرا الرئيسية نمطين مختلفين للتصوير، إذ تسمح فتحة f/1.4 بالحصول على ضبابية أكبر في الخلفية عند التقاط صور البورتريه، بينما تساعد فتحة f/4.0 على إبقاء عدد أكبر من الأشخاص ضمن نطاق التركيز.

وتشير هواوي أيضا إلى أن فتحة العدسة المتغيرة يمكن أن تساعد في الحفاظ على سطوع متقارب أثناء تصوير الفيديو عند الانتقال بين المناطق الساطعة والمظلمة.

Huawei Mate 90 Pro

ميزات تصوير مدعومة بالذكاء الاصطناعي



يتضمن الهاتف مجموعة من ميزات XMAGE للمساعدة أثناء التصوير، لاوفي أوضاع التصوير العادي والبورتريه، يمكن للهاتف اقتراح واحدة من 13 وضعية لصور المجموعات، إلى جانب واحدة من 14 تركيبة للتكوين ضمن نطاق التقريب 4x. وتحتاج اقتراحات التكوين إلى تفعيلها يدويا.

كما يوفر الهاتف اقتراحات مرتبطة بتصوير الطعام، إلى جانب وضع مخصص للبث المباشر يتتبع المنتجات الموجودة ضمن نطاق التركيز، مع المساعدة في الحفاظ على وضوح صوت المستخدم في البيئات المزدحمة.

بطارية 6600 مللي أمبير وشحن 100 وات



يضم Mate 90 Pro بطارية بسعة 6600 مللي أمبير في الساعة، مع دعم الشحن السلكي بقدرة 100 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات.

وتتطلب سرعة الشحن اللاسلكي البالغة 50 وات استخدام شاحن هواوي اللاسلكي الخاص، إلى جانب شاحن بقدرة 66 وات أو أعلى.

وتقدر هواوي قدرة Mate 90 Pro على تشغيل الفيديو لمدة تصل إلى 41 ساعة، وفق اختبار استخدم فيديو مخزنا مؤقتا مدته ساعتان و34 دقيقة جرى تشغيله بشكل متكرر مع إيقاف السطوع التلقائي.

كما يمكن لوضع الاستكشاف الخارجي إطالة عمر البطارية إلى 15 يوما عند استخدام الرسائل والتتبع عبر الأقمار الصناعية.

ويمكن للهاتف كذلك توفير ملاحة للطرق عبر خرائط Petal لمدة تصل إلى 36 ساعة مع إيقاف تشغيل الشاشة، مقارنة بما يصل إلى 13 يوما في وضع الاستكشاف على Mate 80 Pro.

Huawei Mate 90 Pro

الاتصالات والرسائل عبر الأقمار الصناعية



يعتمد Mate 90 Pro على تصميم مشترك لهوائي Wi-Fi والاتصالات الخلوية، ويمكنه التبديل تلقائيا بين الهوائيات.

وتتيح ميزة مشاركة الشبكة بين الأجهزة لما يصل إلى أربعة أجهزة تعمل بنظام HarmonyOS 7 مشاركة اتصالاتها، وتقول هواوي إن ذلك يمكن أن يحسن سرعات نقل الملفات بنسبة تصل إلى 40% في المناطق المزدحمة.

كما يدعم الهاتف إرسال الرسائل عبر الأقمار الصناعية باستخدام شبكة بايدو، مع إمكانية إرسال الصور إلى جانب النصوص، إلا أن هذه الميزة تقتصر على البر الرئيسي للصين.

وتحتاج الميزة إلى رؤية مفتوحة للسماء، كما يجب تفعيلها من خلال تطبيق MeeTime أو شركة الاتصالات، في حين يجب أن يظل الهاتف متصلا بالشبكة الخلوية عند تفعيلها.

وبعد تفعيل الخدمة، يمكن للمستخدمين أيضا الوصول إلى توقعات الطقس عبر الأقمار الصناعية لمدة 12 ساعة أو ثلاثة أيام.

ويمكن لوضع الاستكشاف الخارجي تسجيل المسارات والعمل مع تطبيقات خارجية مثل TwoStep وWalker.

وفي حال وقوع حادث، يمكن لساعة هواوي مقترنة بالهاتف بدء مكالمة طوارئ من خلال الهاتف ومشاركة بيانات الموقع. وعند الإطلاق، تقتصر هذه الميزة على العمل بين هواتف سلسلة Huawei Mate 90.

HarmonyOS 7 وميزات الذكاء الاصطناعي



يصل Mate 90 Pro مزودا بنظام HarmonyOS 7، بينما ستتوفر بعض ميزات الذكاء الاصطناعي من خلال تحديثات HOTA اللاحقة.

ومن أبرز هذه الميزات:

- Xiaoyi Notes: تتيح للمستخدم سحب الشاشة إلى الأسفل لحفظ المحتوى الظاهر عليها، بما في ذلك منشورات مواقع التواصل وقوائم المهام، ثم تنظيم المحتوى المحفوظ تلقائيا.

- Xiaoyi Call Help: يمكنها تنفيذ مهام مثل حجز المطاعم، والرد على المكالمات عندما يكون المستخدم غير متاح، وترجمة المحادثات بشكل فوري، وإنشاء ملخصات للمكالمات.

- Trigger-based AI: يمكن الضغط مطولا على شريط التنقل الخاص بـXiaoyi ليقرأ الهاتف المحتوى الظاهر على الشاشة ويقترح الإجراء التالي، فعلى سبيل المثال، قد يؤدي نسخ كلمة مرور أو عنوان أو رابط تخزين سحابي إلى فتح التطبيق المناسب تلقائيا.

كما يدعم الهاتف ميزة الصور الديناميكية ثلاثية الأبعاد، التي تحول الصور الثابتة إلى مقاطع قصيرة ثلاثية الأبعاد، وتقول هواوي إن الميزة تحقق أفضل النتائج مع الصور التي يظهر فيها شخص واحد أو حيوان أليف.

الحماية والأمان

يضم الهاتف معالجا مخصصا لأمان الأجهزة المحمولة، مع دعم تقنيات التشفير ما بعد الكمي لعمليات فتح الهاتف والمدفوعات.

كما تتوفر ميزة لاكتشاف الأصوات المعدلة يمكنها تحذير المستخدم من الأصوات التي قد تكون مزيفة أثناء المكالمات.

وتعمل ميزة اكتشاف الصوت مع مكالمات شركات الاتصالات وMeeTime ومكالمات WeChat، مع تأكيد هواوي أن التنبيهات مخصصة للاسترشاد فقط ولا تمثل ضمانا لاكتشاف الأصوات المزيفة.

كما يضم الهاتف أدوات مخصصة لحماية الأطفال يمكن الوصول إليها من إعدادات الاستخدام الصحي للهاتف.

سعر Huawei Mate 90 Pro

تطرح هواوي Huawei Mate 90 Pro للبيع في الصين بأربعة إصدارات:

- بسعة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت: بسعر 1045 دولارا.

- بسعة 12 جيجابايت + 512 جيجابايت: بسعر 1194 دولارا.

- بسعة 16 جيجابايت + 512 جيجابايت: بسعر 1269 دولارا.

- بسعة 16 جيجابايت + 1 تيرابايت: بسعر 1492 دولارا.