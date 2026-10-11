لعشاق التصوير.. أوبو تعلن إطلاق سلسلة هواتف "Find X10" بميزات استثنائية

كشفت شركة "أوبو" رسمياً عن استعدادها لطرح أحدث هواتفها الرائدة من سلسلة "فايند إكس 10" (Find X10) قريباً في الأسواق، لتقدم تجربة تصوير احترافية وأداءً فائق السرعة.

كاميرات سينمائية في جيبك

وبحسب بيان نشره الموقع الرسمي لشركة "أوبو"، تواصل الشركة تعاونها الناجح مع علامة "هاسلبلاد" العالمية المتخصصة في معدات التصوير.

ويهدف هذا التعاون لتقديم نظام كاميرات متطور يمنحك صوراً تضاهي جودة الكاميرات السينمائية.

وزودت الشركة هواتفها الجديدة بعدسات مبتكرة قادرة على التقاط أدق التفاصيل وتوضيح الألوان.

ويعني هذا أنك ستحصل على صور واضحة ومشرقة جداً، حتى عند التصوير في الشوارع المظلمة أو ظروف الإضاءة الضعيفة.

عقل إلكتروني وذكاء اصطناعي

وتعتمد السلسلة الجديدة على معالج بيانات جبار. وهذا المعالج يمثل "العقل المدبر" للجهاز، ويضمن لك فتح التطبيقات وتشغيل الألعاب الثقيلة بسلاسة تامة دون أي توقف مفاجئ.

ولم تكتف الشركة بالسرعة الفائقة، بل دمجت ميزات "الذكاء الاصطناعي" في نظام التشغيل.

وهذه الميزات عبارة عن أدوات برمجية ذكية تساعدك على مسح الأشخاص والأشياء المزعجة من خلفية صورك بلمسة واحدة، أو تلخيص المقالات والنصوص الطويلة في ثوانٍ معدودة لتسهيل مهام عملك.

شاشة ذكية تريح العين

وزودت أوبو أجهزتها المنتظرة بشاشة فائقة النقاء تعرض الألوان بشكل زاهٍ وطبيعي جداً.

وتعمل هذه الشاشة بسرعة تحديث عالية، مما يعني أن حركة تقليب الصفحات ومشاهدة الفيديوهات السريعة ستكون ناعمة للغاية.

يحمي هذا التصميم الذكي عينيك من الإرهاق، حتى مع استمرارك في تصفح مواقع التواصل الاجتماعي لساعات طويلة متواصلة.

شحن سريع ينهي أزماتك

ولضمان استمتاعك بكل هذه الإمكانيات طوال اليوم، وضعت الشركة بطارية عملاقة داخل الهاتف تدعم تقنية الشحن فائق السرعة.

تتيح هذه التقنية لك شحن بطارية الموبايل بالكامل في دقائق معدودة قبل خروجك من المنزل، لتودع مشكلة البحث عن مقبس كهرباء في الأماكن العامة.

وأكدت الشركة أن الأجهزة الجديدة ستأتي بتصميم أنيق وخفيف الوزن لضمان راحة يدك أثناء الاستخدام.