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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات احترافية إليك ..أصغر هواتف جالاكسي المتاحة للشراء في 2026

هواتف سامسونج جالاكسي
هواتف سامسونج جالاكسي
لمياء الياسين

تُعد هواتف سامسونج جالاكسي المدمجة لعام 2026 الخيار الأول والمفضل لعشاق الأجهزة العملية والسهلة الاستخدام بيد واحدة. ورغم الهيمنة الواضحة للشاشات الضخمة على الأسواق، تواصل الشركة الكورية تميزها بتقديم خيارات متنوعة تجمع بذكاء بين الحجم الصغير والأداء القوي لتلبي تطلعات ومختلف احتياجات المستخدمين.

هاتف Galaxy S26

يأتي هاتف Galaxy S26 في المقدمة بشاشة مقاس 6.3 بوصة، محققاً توازناً استثنائياً بأبعاد تبلغ 149.6 × 71.7 × 7.2 ملم، ووزن لا يتعدى 167 جراماً. ومع تزويده بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 المتطور ودعمه الكامل لحزمة "جالاكسي AI"، نجح الهاتف في تقديم تجربة طراز "ألترا" الرائد ولكن في قالب يناسب الجيب تماماً.

هاتف  Galaxy S25


ولمن يبحث عن أبعاد أكثر انضغاطاً، يبرز هاتف العام الماضي Galaxy S25 كخيار مثالي ومتاح للشراء بقيمة اقتصادية منافسة. بوزن 162 جراماً وأبعاد 146.9 × 70.5 × 7.2 ملم، وشاشة مقاس 6.2 بوصة، يُعد هذا الإصدار الأنسب للتحكم المطلق. وما يعزز جاذبيته الاستثمارية هذا الشهر هو بدء استقباله لتحديث One UI 9.0 القائمة على نظام أندرويد 17.

هاتف Galaxy Z Flip 8 


وفي فئة الابتكار المرن، أعاد هاتف Galaxy Z Flip 8 تعريف مفهوم الهواتف الصغيرة. فرغم شاشته الداخلية الممتدة، إلا أن أبعاده عند الإغلاق تنكمش إلى 85.7 × 75.4 × 13.1 ملم فقط. وتتيح شاشته الخارجية مقاس 4.1 بوصة للمستخدمين إدارة التطبيقات المصغرة والمهام اليومية بسلاسة فائقة دون الحاجة لفتح الهاتف، مما يجعله الهاتف الأكثر انضغاطاً وعملية في السوق المعاصر.


تثبت هذه التشكيلة أن "سامسونج" لم تتخلَّ عن فلسفة هندسة الحجم المدمج؛ بل طوعت عتادها القوي لضمان عدم التضحية بكفاءة البطارية أو جودة الكاميرات من أجل بضعة مليمترات.

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