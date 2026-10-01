صدمة في الأسواق.. سامسونج تخفض إنتاج هواتفها 30% والسر في أزمة الذاكرة

قررت شركة "سامسونج" بشكل مفاجئ تقليل إنتاج هواتفها الذكية بنسبة كبيرة تصل إلى 30% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، بسبب أزمة طاحنة تضرب مصانعها.

تراجع كبير في موسم الشراء

وبحسب التقارير التقنية والاقتصادية، اتخذت الشركة الكورية هذا القرار الصعب لمواجهة تحديات قوية في الأسواق العالمية.

يعني فهذا التخفيض الضخم ببساطة أن مصانع سامسونج ستتوقف عن إنتاج ملايين الأجهزة الجديدة التي كان من المخطط طرحها قريباً.

وتعتبر هذه الأشهر الأخيرة من العام هي الفترة الأهم لأي شركة تكنولوجيا؛ لأنها توافق مواسم الأعياد والتخفيضات الكبرى، والتي يفضل فيها الكثير من الناس تجديد هواتفهم وشراء أجهزة حديثة.

ما هي أزمة الذاكرة؟

وتعود الأسباب الرئيسية لهذه الخطوة المفاجئة إلى ما يعرف بـ "أزمة الذاكرة".

وتعتبر الذاكرة في عالم الموبايلات هي القطع الإلكترونية الدقيقة المسؤولة عن حفظ صورك وملفاتك، وتسريع فتح التطبيقات ليعمل هاتفك بسلاسة.

فقد شهدت الأسواق مؤخرًا نقصًا حادًا في توفير هذه القطع الحيوية، إلى جانب ارتفاع تكلفة شرائها وتصنيعها بشكل كبير.

أجبر هذا الغلاء والنقص سامسونج على تقليل أعداد الهواتف التي تقوم بتجميعها لتفادي خسائر مالية فادحة.

هل تتأثر أسعار الموبايلات؟

ويضعنا هذا الخفض الكبير في الإنتاج أمام مشهد جديد قد يمس المستخدم العادي مباشرة.

فعندما تتراجع أعداد أجهزة سامسونج المعروضة على أرفف المحلات التجارية، قد تتأثر حركة البيع والشراء.

فقلة الأجهزة المتاحة مقابل طلب المشترين المستمر، قد تدفع الأسواق لتقليل العروض أو رفع الأسعار بشكل طفيف.

وتعمل الشركة حالياً بكل طاقتها لإعادة ترتيب أوراقها، ومحاولة توفير بدائل سريعة لعبور هذه الأزمة الخانقة بأقل الأضرار الممكنة للشركة ولعملائها.