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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لمستخدمي سامسونج.. 4 ميزات مذهلة يجب تجربتها في تحديث One UI 9 الجديد

تحديث One UI 9
تحديث One UI 9
احمد الشريف

كشفت أحدث التقارير التقنية، عن أبرز الميزات الخفية والعملية في تحديث سامسونج المنتظر "One UI 9"، والتي صممت خصيصًا لتغيير طريقة استخدامك اليومي لهاتفك بالكامل.

شاشة قفل تعبر عن شخصيتك

وبحسب ما ذكره موقع "أندرويد بوليس" التقني، يأتي التحديث الجديد بتغييرات جذرية، أبرزها شاشة القفل. 

أصبح بإمكانك الآن تخصيص شاشة هاتفك بالكامل، وإضافة أزرار اختصارات مصغرة (ويدجت) لتطبيقاتك المفضلة. 

يعني هذا ببساطة أنك تستطيع تشغيل الموسيقى أو مراجعة جدول مواعيدك بلمسة واحدة، ودون الحاجة لإدخال الرقم السري وفتح الهاتف في كل مرة.

ذكاء اصطناعي يكتب بديلًا عنك

ولم تتوقف التحديثات عند الشكل الخارجي، بل شملت تطويرًا مذهلًا في لوحة المفاتيح. 

دمجت سامسونج تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل أعمق، ليصبح هاتفك قادرًا على تلخيص الرسائل الطويلة التي تصلك. 

كما يمكنه صياغة رسائل البريد الإلكتروني نيابة عنك بناءً على كلمات بسيطة تكتبها، ليوفر عليك الكثير من الوقت والمجهود في العمل.

تعديل الصور كالمحترفين

أما عشاق التصوير، فقد خصص لهم التحديث أداة سحرية جديدة داخل استوديو الصور. 

هذه الأداة الذكية تسمح لك بمسح الأشخاص غير المرغوب فيهم أو الأشياء المزعجة من خلفية صورك بضغطة زر واحدة. 

والجميل هنا أن الهاتف يقوم بملء الفراغ المتبقي في الخلفية بشكل طبيعي جدًا، وكأن هذا الشخص لم يكن موجودًا بالصورة من الأساس.

بطارية تصمد طوال اليوم

وأخيرًا، ركز التحديث على الشكوى الدائمة للمستخدمين وهي سرعة نفاذ الشحن. قدمت سامسونج نظامًا ذكيًا جديدًا يراقب البرامج التي تتركها مفتوحة وتستهلك الطاقة في الخفاء ليقوم بإغلاقها تلقائيًا. 

تضمن هذه الخطوة لك بقاء شحن هاتفك لفترات أطول بكثير خلال يومك الشاق، دون الحاجة للبحث المستمر عن شاحن.

تحديث One UI 9 One UI 9 أندرويد بوليس الذكاء الاصطناعي تقنيات الذكاء الاصطناعي

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