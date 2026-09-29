هاتف سامسونج Galaxy S27 Ultra يتحدى المتطفلين بميزة تقسيم الشاشة الذكية

كشفت تسريبات تقنية جديدة عن تطوير شركة «سامسونج» ميزة حماية خصوصية مبتكرة لهاتفها المرتقب «Galaxy S27 Ultra».

وتتيح التقنية الجديدة إخفاء أجزاء محددة فقط من الشاشة لمنع تلصص المحيطين بك على بياناتك الحساسة.

فكرة مستوحاة من شاومي لحماية البيانات الحساسة

نشر المسرب الشهير "آيس يونيفرس" مقطع فيديو يوضح التقنية لهاتف شاومي 18 برو الذي يمتلك بالفعل خاصية الخصوصية بنظام تقسيم الشاشة.

وتسمح هذه الميزة بإخفاء جزء من الواجهة المعروضة مع إبقاء النصف الآخر ظاهراً بالكامل للجميع.

وعلى سبيل المثال، يمكنك فتح تطبيقك البنكي في الأعلى وتصفح الإنترنت في النصف السفلي بحرية تامة.

وحينها لن يرى الجالس بجانبك تفاصيل حسابك المالي، بينما يتابع معك ما تقرأه على المتصفح.

تطور عتادي كبير عن هاتف Galaxy S26 Ultra

قدمت سامسونج شاشة الخصوصية لأول مرة مع هاتفها السابق، لكنها كانت تتطلب حجب الشاشة بأكملها.

ويعتمد التطوير القادم على تكنولوجيا تسمى "فليكس ماجيك بكسل"، وهي قطع عتادية مدمجة بالشاشة نفسها.

وتعمل هذه البكسلات على تضييق زوايا الرؤية الجانبية ليراها المستخدم فقط ولا يراها من حوله.

كما يمكنك ضبط الشاشة لتعتيم إشعارات محددة تلقائياً بمجرد وصولها لضمان سرية محادثاتك ورسائلك.

توسيع الميزة لتشمل طرازات أخرى من السلسلة

أشارت التقارير التقنية إلى عزم سامسونج توفير هذه التكنولوجيا لأجهزة إضافية وعدم حصرها في طراز ألترا فقط.

وتشمل الخطط المتوقعة تزويد طراز جديد مزعوم يحمل اسم "Galaxy S27 Pro" بنفس الشاشة الذكية.

وتسعى الشركة الكورية بذلك لتعزيز مكانتها في حماية أمان المستخدمين اليومي داخل الأماكن العامة المزدحمة.