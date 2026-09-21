سامسونج تسرع إطلاق Galaxy Z TriFold 2 لمنافسة آبل ومعالجة عيوب الجيل الأول

كشفت تقارير تقنية عن اعتزام شركة سامسونج تسريع خطط إطلاق هاتفها الذكي القادم ثلاثي الطي Galaxy Z TriFold 2، بهدف تقديم تحسينات جوهرية في التصميم والمتانة ومعالجة أبرز التحديات التي واجهت الجيل الأول، وذلك في إطار مساعيها للحفاظ على ريادتها لسوق الأجهزة القابلة للطي ومواجهة المنافسة المتوقعة مع دخول آبل لهذا القطاع.

استراتيجية سامسونج لمواجهة دخول آبل

أفاد تقرير نشره موقع Geeky Gadgets التقني المتخصص، أعده الكاتب رولاند هتشينسون، بأن سامسونج تعيد تقييم جدولها الزمني لمنتجات الشاشات المرنة، تزامناً مع تداول أنباء تفيد بعمل شركة آبل على تطوير أول جهاز قابل للطي خاص بها.

وأوضح التقرير أن الشركة الكورية الجنوبية تدرس تبكير موعد طرح هاتف Galaxy Z TriFold 2 عن الموعد المعتاد، إلى جانب بحث إمكانية تسريع الجدول الزمني لجهاز آخر ذي شاشة قابلة للانزلاق (Slidable phone) كان مخططاً لإطلاقه في عام 2027، بهدف استباق تحركات المنافسين وترسيخ مكانتها كشركة رائدة في هذا المجال المتنامي.

تطورات التصميم

أكد التقرير أن هاتف Galaxy Z TriFold 2 المرتقب يركز بصورة رئيسية على معالجة المشكلات الهندسية التي حدت من انتشار الجيل السابق؛ إذ تشير المعلومات إلى أن الهاتف الجديد سيكون أنحف وأخف وزناً لجعله أكثر عملية وملاءمة للاستخدام اليومي.

كما وضعت سامسونج مسألة المتانة ضمن أولوياتها الهندسية، حيث تتجه للاعتماد على مواد تصنيع متطورة لتعزيز العمر الافتراضي للشاشة متعددة الطي، وهي خطوة تستهدف تبديد مخاوف المستهلكين التاريخية بشأن سهولة تلف الشاشات المرنة، وتوسيع قاعدة المستخدمين خارج نطاق الفئة المتخصصة.

التوازن بين الابتكار الهندسي والحفاظ على السعر

أشار التقرير إلى أن أحد أكبر التحديات التي تواجه سامسونج في مشروع Galaxy Z TriFold 2 يتمثل في الموازنة بين تكاليف التطوير التقني المتقدم والحفاظ على مستوى تسعير مقارب لسعر الجيل الأول.

وبيّن المصدر أن الطراز الأول كان جهازاً محدود التوفر ومرتفع التكلفة؛ ورغم نفاد كمياته سريعاً من الأسواق، فإنه كبّد الشركة خسائر مالية، وهو ما يدفع سامسونج إلى إدارة التكاليف بدقة لضمان تحقيق هوامش ربحية وتوفير الجهاز بسعر تنافسي يسهم في زيادة المبيعات وجذب قطاع أوسع من المشترين.

فرص ومخاطر الطرح المبكر للهاتف الجديد

استعرض التقرير الحسابات الدقيقة المحيطة بقرار التبكير في موعد الإطلاق الرسمي؛ فبينما قد تمنح هذه الخطوة شركة سامسونج تفوقاً تنافسياً مهماً إذا تأخرت أجهزة آبل المنافسة أو جاءت دون التوقعات، إلا أنها تنطوي أيضاً على مخاطر تقنية نتيجة احتمالية التسرع في مراحل التطوير والاختبار.

ولفت التقرير إلى أن اتخاذ القرار النهائي بشأن موعد الطرح سيعتمد على اتجاهات طلب المستهلكين، ووتيرة تقدم المنافسين في السوق، فضلاً عن ضمان عدم المساس بمعايير الجودة والأداء المطلوبة لجهاز رائد من هذه الفئة.