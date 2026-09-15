رسمياً.. سامسونج توقف دعم البرامج والتحديثات نهائياً لتلك الساعات الذكية

أصدرت شركة سامسونج نشرة تحديثات الأمان لشهر سبتمبر 2026، ولم تتضمن ساعتين من ساعات جالاكسي الذكية: جالاكسي واتش 4 وجالاكسي واتش 4 كلاسيك، هذا يعني انتهاء دعم البرامج لهاتين الساعتين.



وعدت سامسونج سلسلة ساعات Galaxy Watch 4 بأربعة أجيال من ترقيات نظام التشغيل Wear OS، وقد أوفت بوعدها. وتعد هذه الترقيات هي: Wear OS 3.5/One UI Watch 4.5، وWear OS 4/One UI 5 Watch، وWear OS 5/One UI 6 Watch، وأخيرًا Wear OS 6/One UI 8 Watch.



توقفت ساعتا Galaxy Watch 4 و Galaxy Watch 4 Classic عن تلقي التحديثات الأمنية. وكان التحديث الأمني ​​لشهر أغسطس 2026، الذي صدر الشهر الماضي، هو التحديث الأخير لكلا الطرازين، ولن يتم تحديثهما بعد ذلك.

وعلى الرغم من أن سامسونج لن تُصدر أي تحديثات لسلسلة ساعات Watch 4، إلا أن الأجهزة ستستمر في العمل بشكل طبيعي. كل ما في الأمر أنها لن تتلقى أحدث الميزات والتصحيحات الأمنية لمعالجة الثغرات المكتشفة حديثًا.

إذا كنت لا تزال تستخدم ساعة Galaxy Watch 4 أو Watch 4 Classic، فقد حان الوقت للتفكير في الترقية إلى طراز أحدث. تأتي أحدث ساعات Galaxy Watch 9 وGalaxy Watch Ultra 2 بسياسة تحديثات مُحسّنة، تضمن تحديثات One UI Watch وتحديثات أمنية لمدة 5 سنوات.