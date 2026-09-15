أحمد شوقي: بيزيرا اتباع خلاص.. والزمالك سيحصل على 3 ملايين دولار كاش

كشف الناقد الرياضي أحمد شوقي عن آخر تطورات ملف رحيل البرازيلي خوان بيزيرا عن نادي الزمالك، مؤكدًا أن اللاعب أصبح خارج صفوف الفريق، بعد التوصل إلى اتفاق بشأن انتقاله خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد شوقي، خلال حديثه في برنامج «الكورة مع فايق» المذاع عبر قناة «إم بي سي مصر»، إن صفقة بيع بيزيرا أصبحت محسومة، موضحًا أن الزمالك سيحصل على مبلغ مالي قدره 3 ملايين دولار بشكل نقدي ضمن تفاصيل الصفقة.

أحمد شوقي يكشف تفاصيل المقابل المالي في صفقة بيزيرا

وأوضح الناقد الرياضي أن رحيل بيزيرا بات أمرًا واقعًا، مشيرًا إلى أن الزمالك سيستفيد من الصفقة ماليًا بالحصول على 3 ملايين دولار كاش، في ظل المفاوضات التي جرت خلال الفترة الماضية بشأن مستقبل اللاعب.

وتأتي صفقة بيزيرا في توقيت يسعى خلاله مجلس إدارة الزمالك إلى توفير موارد مالية تساعد النادي على التعامل مع التزاماته الحالية، خاصة في ظل وجود عدد من الملفات المالية التي تحتاج إلى حلول عاجلة.

تحذير من أزمة جديدة بسبب إيقاف القيد

وفي سياق متصل، حذر أحمد شوقي من أن الزمالك يواجه خطرًا جديدًا يتعلق بملف القيد، مؤكدًا أن الوضع الحالي للنادي قد يقوده إلى التعرض لعقوبة تأديبية جديدة تتمثل في إيقاف القيد.

وأشار إلى أن استمرار الأزمات المالية وعدم التعامل مع الملفات والقضايا القائمة بالشكل المطلوب قد يضع الزمالك أمام عقوبات جديدة، وهو ما يمثل تهديدًا لاستقرار الفريق خلال الفترة المقبلة.

الزمالك مهدد بعدم الحصول على الرخصة الإفريقية

ولم يتوقف تحذير أحمد شوقي عند عقوبة إيقاف القيد، إذ أكد أن الزمالك قد يواجه أزمة أكبر تتعلق بالحصول على الرخصة الإفريقية للموسم المقبل.

وشدد الناقد الرياضي على أن استمرار الوضع الحالي دون إنهاء الملفات المالية والقانونية المطلوبة قد يؤدي إلى عدم حصول النادي على الرخصة الإفريقية، الأمر الذي سيكون له تأثير كبير على مشاركة الفريق في البطولات القارية.

ويحتاج الزمالك خلال الفترة المقبلة إلى التحرك سريعًا لحسم ملفاته العالقة، واستغلال العائد المالي من صفقة بيزيرا في معالجة الالتزامات الضرورية، لتجنب أي عقوبات جديدة قد تؤثر على مستقبل الفريق محليًا وقاريًا.