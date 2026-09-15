أحمد نبيل: جنش لاعب محترف.. و«تفويته» للزمالك غير صحيح

أكد أحمد نبيل، مدير الكرة بنادي أبو قير للأسمدة، أن محمود عبد الرحيم «جنش» يتعامل باحترافية كبيرة مع جميع المباريات، نافيًا ما تردد بشأن عدم خوضه المباريات أمام بعض الفرق بالجدية المطلوبة.

وقال نبيل، في تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، خلال برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن جنش يمتلك خبرة كبيرة، بعدما خاض نحو 10 مواسم في الملاعب، مشددًا على التزامه الكامل تجاه فريقه.

وأضاف: «هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة، وجنش لاعب محترف، ويخوض كل مباراة أمام أي فريق بكامل تركيزه، ولا يتعامل مع مواجهة على حساب أخرى»، مؤكدًا ثقته في احترافية اللاعب والتزامه داخل الملعب.