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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الانتشار مستمر.. الصحة العالمية تكشف مفاجأة بشأن فيروس جدري القرود

فيروس جدري القرود
فيروس جدري القرود
القسم الخارجي

كشفت منظمة الصحة العالمية، عن مفاجأة بشأن فيروس جدري القرود حيث أكدت أنه لازال ينتشر في عدد من دول العالم، ويمثل حالة طوارئ من الدرجة الثالثة، موضحة أن تقريرها رقم 69 يقيم وضع التفشي فى عدد من البلدان حتى 31 يوليو 2026، وفي أفريقيا حتى 16 أغسطس 2026، مع تحديثات للاستجابة.

وأضافت الصحة العالمية في تقريرها، أنها أجرت تقييمًا سريعًا عالميًا في أغسطس 2026؛ وتم تقييم المخاطر الصحية العامة العالمية المرتبطة بتفشي المرض على أنها متوسطة. 

واعتبرت المنظمة الأممية أن التفشي المستمر في عدة دول حالة طوارئ من الدرجة الثالثة، حيث يتم الإبلاغ عن حالات جديدة في بلدان متعددة، وهناك أكثر من 1000 حالة مؤكدة تحدث شهرياً.

وقالت إنها تُشجع جميع البلدان والشركاء بشدة على مواصلة عمليات الترصد والإبلاغ عن مرض الجدري القرود، إلى جانب تنسيق أنشطة التأهب والاستجابة في جميع المجالات التقنية بما يتماشى مع توجيهات منظمة الصحة العالمية. 

وأوضحت أنه تم تمديد التوصيات الدائمة للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية بشأن جدرى القرود mpox الصادرة بموجب أحكام اللوائح الصحية الدولية (2005) حتى أغسطس 2027.

منظمة الصحة العالمية فيروس جدري القرود جدري القرود

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