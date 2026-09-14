خالد علي يكشف تفاصيل تجربته الغنائية بعيداً عن شقيقه ويجز

أكد المطرب ويجز أن شقيقه خالد علي لم يعتمد عليه في دخول عالم الغناء، مشيرا إلى أن تجربته الفنية بدأت بجهوده الخاصة ومن خلال فريق عمل مستقل، دون تدخل مباشر منه في خطواته الأولى.

وقال ويجز، خلال لقاء له لبرنامج “صاحبة السعادة”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن خالد اتخذ قراره بخوض المجال الموسيقي بنفسه، وبدأ في بناء مشروعه الفني بعيداً عن اسم شقيقه أو الاستفادة من تجربته، وهو ما فاجأه في البداية، خاصة بعدما لمس حرصه على الاعتماد على ذاته منذ انطلاقته.

من جانبه، كشف خالد علي أن علاقته بالموسيقى بدأت منذ سنوات عمره الأولى، إلا أنه اختار أن يسلك طريقاً فنياً مختلفاً، متجهاً إلى موسيقى البوب وتقديم هوية خاصة تميزه عن اللون الذي اشتهر به شقيقه ويجز.

شخصية فنية مستقلة

وأشار خالد إلى أنه يفضل كتابة أغانيه بنفسه، إلى جانب التعاون مع عدد من صناع الموسيقى الذين يتوافقون معه في الرؤية والأسلوب، مؤكداً أن هدفه هو تكوين شخصية فنية مستقلة تحمل بصمته الخاصة.