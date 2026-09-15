قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أين اختفت آية؟.. تفاصيل لغز اختفاء طالبة التمريض بالصف وسر مكالمة الـ 50 ألف جنيه
قطعت هدومه.. ضبط فتاة اعتدت على سائق نقل ذكي بسبب البيرة
من طفلة عبقرية لمخترعة.. نور مكي تبتكر روبوت يتحدث العربية والإنجليزية
هل قيام الليل يعوض الصلاة الفائتة؟.. انتبه خطأ شائع يقع فيه كثيرون
روسيا تعلن تحرير بلدتين جديدتين في زابوروجيه وخاركوف
ريال بيتيس يفوز على فياريال بثنائية في الدوري الإسباني
لماذا يجب نفض الفراش عند النوم 3 مرات؟.. حفظا من 5 شرور
استمرار تراجع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. بكام عيار 21؟
موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026 وجدول الأجور الجديد
الحربي: زيارة ولي العهد السعودي بمصر تأتي في توقيت بالغ الأهمية وسط التوترات الإقليمية
الطقس غدا الثلاثاء.. الحرارة ترتفع مجددا والعظمى فوق الـ45 على هذه المناطق
التوقيت الشتوي 2026 في مصر .. موعد تغيير الساعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

من الاستثمار إلى التشغيل.. 8 شروط تحكم إدارة المنشآت الصحية وفقًا للقانون

المنشآت الصحية
المنشآت الصحية
حسن رضوان

حدد القانون رقم 87 لسنة 2024 بشأن منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، مجموعة من الضوابط التي تحكم إسناد إدارة وتشغيل المنشآت الصحية للمستثمرين المصريين والأجانب، مع وضع قواعد تضمن الحفاظ على المنشآت وحقوق العاملين واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين.

لا مساس بخدمات الصحة العامة والطوارئ

وأكد القانون عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل، مع الحفاظ على التزام الدولة بتقديم خدمات الصحة العامة والوقائية والإسعافية، وكذلك الخدمات المرتبطة بمواجهة الكوارث والأوبئة، مجانًا للمواطنين.

المستثمرون المصريون والأجانب مؤهلون لإدارة المنشآت

وأجاز القانون منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين، لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت القائمة.

ويتم منح الالتزام وفقًا لطرق التعاقد التي يحددها قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وبما يتناسب مع طبيعة كل مشروع.

8 شروط أساسية لإدارة وتشغيل المنشآت الصحية

ووضع القانون مجموعة من الشروط التي يجب الالتزام بها خلال مدة التعاقد، أبرزها:

1- الحفاظ على المنشأة:
الالتزام بالحفاظ على المنشأة الصحية وتجهيزاتها وأجهزتها الطبية، وضمان صلاحيتها للاستخدام طوال مدة الالتزام.

2- الالتزام بالقواعد الصحية:
تقديم الخدمات وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة للمنشآت الصحية والخدمات المكملة بها.

3- توافر الخبرة:
يشترط توافر الخبرات اللازمة لدى الملتزم لإدارة وتشغيل المنشأة الصحية.

4- حظر التنازل دون موافقة:
لا يجوز التنازل عن الالتزام للغير إلا بعد الحصول على إذن من مجلس الوزراء.

5- مدة الالتزام:
لا تقل مدة الالتزام عن 3 سنوات ولا تتجاوز 15 عامًا.

6- عودة المنشأة للدولة:
تؤول المنشأة الصحية وتجهيزاتها وأجهزتها الطبية اللازمة للتشغيل إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل، وبحالة جيدة، وفقًا للقواعد المحددة بالقانون.

7- الحفاظ على العاملين:
الالتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشأة حال موافقتهم، مع الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.

8- خدمة منتفعي الدولة والتأمين الصحي:
تخصيص نسبة من إجمالي الخدمات الصحية للمنتفعين بالعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو التأمين الصحي الشامل، بحسب الأحوال، وبذات الأسعار التي تحددها الدولة لهذه الخدمات.

مجلس الوزراء صاحب القرار النهائي

ونص القانون على أن يصدر قرار منح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التابعة لها المنشأة الصحية.

كما يتضمن القرار قواعد الإشراف والمتابعة الفنية والمالية، وضوابط تسعير الخدمات الصحية، وشروط استرداد المنشأة قبل انتهاء مدة الالتزام، إلى جانب الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين.

وألزم القانون الجهات المعنية بإبداء رأيها بشأن منح الالتزام خلال شهر من تاريخ طلب الرأي، بما يساهم في تنظيم إجراءات طرح وإسناد وتشغيل المنشآت الصحية وفق إطار قانوني واضح.

الاستثمار المنشآت الصحية نفقة الدولة التأمين الصحي تطوير المنشآت الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاب ونجله

بدل ما أوصلك المدرسة أقف آخد عزاك.. أب ينعى نجله بكلمات تبكى القلوب: ليه كده يا صاحبي؟

سعر الذهب

1300 جنيه.. خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الذهب

مفاجأة في سوق الذهب.. الشعبة توجه تحذيرًا عاجلًا للمواطنين وتكشف مفاجأة الأسعار في 2026

مقتل زوج في الهانوفيل بالإسكندرية.. وضبط زوجته للاشتباه في تورطها بالواقعة

مقـ.ـتل زوج في الهانوفيل بالإسكندرية.. وضبط زوجته للاشتباه في تورطها بالواقعة

وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان

السعودية تعلن اكتشاف 110 ملايين طن من مواد تحتوي على اليورانيوم في المدينة المنورة

نتيجة تقليل الاغتراب 2026

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2026 ورسالة عاجلة من موقع التنسيق للطلاب

سقوط بوابة مدرسة

بعد إصابة 7 طلاب بسبب سقوط بوابة مدرسة|مصادر: تدافع الأهالي السبب..وطالب واحد مازال بالمستشفى

الزمالك وبيراميدز والأهلي

الأهلي يتجنب كبار القارة في الكونفدرالية.. والزمالك يحجز مكانه بين الكبار في قرعة أفريقيا

ترشيحاتنا

بسنت شوقي ومحمد فراج

بسنت شوقي تخطف الأنظار رفقة زوجها محمد فراج في أحدث ظهور

مهرجان ظفار الدولي للمسرح

أحمد حلمي وشريف منير وياسر جلال ضمن مكرمي مهرجان ظفار الدولي للمسرح

لقاء الخميسي ونجلها

ابن قلبي وعمري.. لقاء الخميسي تحتفل بتخرج نجلها من الجامعة

بالصور

هرمون التوتر والكرش .. نظام غذائي للتخلص من الكورتيزول

الكورتيزول
الكورتيزول
الكورتيزول

فريلاندر 8 تتحدى قمة التبت.. سيارة هجينة تسجل ارتفاعا قياسيا بموسوعة جينيس ‏

سيارة فريلاندر 8
سيارة فريلاندر 8
سيارة فريلاندر 8

فلوسك راحت على السبلايز.. إليك أكلة اقتصادية وغنية بالفوائد

انفاق المال
انفاق المال
انفاق المال

مش الكركديه والدوم.. أعشاب غير متوقعة تخفض ضغط الدم

ضغط الدم المرتفع
ضغط الدم المرتفع
ضغط الدم المرتفع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في عالم متعدد الأقطاب

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 2.. دعم المعلم لمواكبة المستجدات

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

المزيد