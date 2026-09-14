اللواء محمد داود المتحدث الرسمي لوزارة البترول يستقبل عزاء والده بمسجد الشرطة غدا الثلاثاء

يستقبل اللواء محمد داود، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، غدًا الثلاثاء، الموافق 15 سبتمبر 2026، عزاء والده اللواء سليمان داود، الذي وافته المنية صباح اليوم.

وتُقام مراسم العزاء بمسجد الشرطة في التجمع الخامس، بحضور أفراد الأسرة وذوي الفقيد.

وكان اللواء محمد داود قد نعى والده عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى وفاة والدي الغالي، اللواء سليمان داود».

وأضاف: «نقيم مراسم عزاء والدي غدًا الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 بمسجد الشرطة في التجمع الخامس».