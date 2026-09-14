قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التنسيق بينهما يعزز أمن المنطقة.. العكاري: توقيت زيارة ولي العهد السعودي لمصر «استثنائي»
هاني فرحات: مشروعي مع الأوركسترا الفرنسية يمنحني فرصة للتعليم
هاني فرحات: لقب "صوت مصر" متفصّل على أنغام لأنها مشرّفة
اتهمته بإدمان المخدرات.. زيلينسكي يفرض عقوبات على متحدثة الرئاسة الأوكرانية
ما ثواب قراءة القرآن لغير الماهر بقراءته ولمن لا يفهم معانيه؟
بعد قبول التصالح في مخالفات البناء.. ماذا يحدث للدعاوى والعقوبات والمرافق؟
رئيس الهيئة العربية للتصنيع: توطين صناعة الذخائر الجوية قريبا.. ونساند القطاع المدني ولا ننافسه
لميس الحديدي تفاجئ هاني فرحات بعرض تسجيل صوتي لوالده
إيران: انفجار ناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم في مضيق هرمز
للأخذ بالثأر.. تفاصيل مقتل عم الفنان حمدي المرغني بطلق ناري
ثلاثي تحكيم مصري في دورة شمال إفريقيا لكرة القدم تحت 17 عاما بتونس
رئيس «العربية للتصنيع»: زيادة عدد الدول المشاركة في معرض العلمين يعكس قوة ومكانة مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

اللواء محمد داود المتحدث الرسمي لوزارة البترول يستقبل عزاء والده بمسجد الشرطة غدا الثلاثاء

اللواء محمد داود
اللواء محمد داود
أمل مجدى

يستقبل اللواء محمد داود، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، غدًا الثلاثاء، الموافق 15 سبتمبر 2026، عزاء والده اللواء سليمان داود، الذي وافته المنية صباح اليوم.

وتُقام مراسم العزاء بمسجد الشرطة في التجمع الخامس، بحضور أفراد الأسرة وذوي الفقيد.

وكان اللواء محمد داود قد نعى والده عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى وفاة والدي الغالي، اللواء سليمان داود».

وأضاف: «نقيم مراسم عزاء والدي غدًا الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 بمسجد الشرطة في التجمع الخامس».

اللواء محمد داود المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول مسجد الشرطة في التجمع الخامس متحدث وزارة البترول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاب ونجله

بدل ما أوصلك المدرسة أقف آخد عزاك.. أب ينعى نجله بكلمات تبكى القلوب: ليه كده يا صاحبي؟

سعر الذهب

1300 جنيه.. خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الذهب

مفاجأة في سوق الذهب.. الشعبة توجه تحذيرًا عاجلًا للمواطنين وتكشف مفاجأة الأسعار في 2026

مقتل زوج في الهانوفيل بالإسكندرية.. وضبط زوجته للاشتباه في تورطها بالواقعة

مقـ.ـتل زوج في الهانوفيل بالإسكندرية.. وضبط زوجته للاشتباه في تورطها بالواقعة

وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان

السعودية تعلن اكتشاف 110 ملايين طن من مواد تحتوي على اليورانيوم في المدينة المنورة

نتيجة تقليل الاغتراب 2026

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2026 ورسالة عاجلة من موقع التنسيق للطلاب

سقوط بوابة مدرسة

بعد إصابة 7 طلاب بسبب سقوط بوابة مدرسة|مصادر: تدافع الأهالي السبب..وطالب واحد مازال بالمستشفى

الزمالك وبيراميدز والأهلي

الأهلي يتجنب كبار القارة في الكونفدرالية.. والزمالك يحجز مكانه بين الكبار في قرعة أفريقيا

ترشيحاتنا

اعمال تطوير العلمين الجديدة

"تطوير شامل للزراعات وشبكات الري بمنطقة الإسكان المتميز بالعلمين الجديدة"

اللقاء المفتوح للمواطنين بقنا

خلال اللقاء المفتوح.. محافظ قنا يبحث 260 طلبا وشكوى للمواطنين بمختلف القطاعات

اعتماد اللوائح

جامعة المنيا .. اعتماد لوائح للدراسات العليا لكليات الطب وطب الأسنان والتمريض

بالصور

مش الكركديه والدوم.. أعشاب غير متوقعة تخفض ضغط الدم

ضغط الدم المرتفع
ضغط الدم المرتفع
ضغط الدم المرتفع

إنتاج السيارات في تركيا ينكمش 7.3%.. والصادرات تقفز إلى 27.2 مليار دولار

السيارات في تركيا
السيارات في تركيا
السيارات في تركيا

آي دي بولو تتجاوز التوقعات.. فولكس فاجن تستقبل أكثر من 30 ألف طلب

آي دي بولو
آي دي بولو
آي دي بولو

شنطة المدرسة تقيلة؟ علامات تكشف تأثيرها على ظهر طفلك

شنطة المدرسة التقيلة تؤثر على ظهر الطفل
شنطة المدرسة التقيلة تؤثر على ظهر الطفل
شنطة المدرسة التقيلة تؤثر على ظهر الطفل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كما يموت الناس مات..! عبد المنعم عواد يوسف في ذكراه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: هل تحتاج مصر إلى شراء الدين أم إلى إدارته؟

المزيد