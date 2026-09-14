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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الطاقة الأمريكي يتهم إيران بمواصلة خرق التزاماتها النووية

كريس رايت
كريس رايت
أ ش أ

 اتهم وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، إيران بمواصلة خرق التزاماتها الدولية المتعلقة بالأسلحة النووية وعدم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكداً أن ذلك لا يمكن أن يمر دون عواقب.

وفي كلمته أمام المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي انطلقت أعمال دورته السبعين، اليوم الاثنين في فيينا، قال رايت إن استمرار إيران في عدم الوفاء بالتزامات الضمانات التي تفرضها عليها معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية "يقوّض النظام الدولي لمنع الانتشار النووي"، مضيفاً أن افتقارها إلى الشفافية في التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "أمر غير مقبول" وأن هذه الالتزامات "ليست اختيارية، ولا يمكن تجاهلها دون عواقب".

وقال إن التقارير الصادرة عن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية واضحة ومفادها أن إيران "تواصل عرقلة مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بالتحقق والمراقبة".

وأضاف أن إيران كان لديها "متسع من الوقت لمعالجة إهمالها الجسيم لالتزاماتها"، "لكن هذا الوقت قد انتهى"، وأن منحها المزيد من الوقت "لن يؤدي إلا إلى تأخير المساءلة التي طال انتظارها".

وكرر رايت شعار إدارة الرئيس دونالد ترامب بأن إيران "يجب ألا تطور سلاحا نوويا أو تحصل عليه أبدا".

وقال إن الخيار أمام إيران واضح "إما استمرار التحدي والعزلة، أو التعاون وسلوك مسار نحو مزيد من الأمن والازدهار والاندماج في المجتمع الدولي".

وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إيران الوكالة الدولية

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