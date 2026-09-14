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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الرئيس الفلسطيني في القاهرة غدًا.. أهداف الزيارة ودلالاتها

الرئيس الفلسطيني في القاهرة غدًا.. أهداف الزيارة ودلالاتها
الرئيس الفلسطيني في القاهرة غدًا.. أهداف الزيارة ودلالاتها
إسراء عبدالمطلب

أعلن القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، السفير ناجي الناجي، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيصل إلى القاهرة غدًا، في زيارة رسمية تستمر لمدة يومين.

قمة مصرية فلسطينية

وأوضح القائم بأعمال السفارة، أن محمود عباس سيعقد خلال الزيارة لقاء قمة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث مستجدات الأوضاع المتعلقة بالقضية الفلسطينية، إلى جانب عدد من القضايا العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي زيارة الرئيس الفلسطيني، إلى مصر في إطار مواصلة التشاور والتنسيق بين القيادتين المصرية والفلسطينية، وبحث سبل دعم الجهود الرامية إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني وإغاثته، إلى جانب إعادة إعمار ما دمرته الحرب.

مباحثات حول تطورات القضية الفلسطينية

ومن المقرر أن يجري محمود عباس مباحثات مع عدد من المسؤولين المصريين، تتناول الجهود المبذولة لدعم القضية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، فضلًا عن بحث سبل تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق التهدئة ودعم حقوق الشعب الفلسطيني.

كما يبحث الجانبان الجهود الإقليمية والدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، في ظل استمرار التحركات الرامية إلى دعم الشعب الفلسطيني ودفع المسار السياسي نحو تسوية القضية.

لقاءات مع شخصيات عامة

ومن المقرر أيضًا أن يلتقي الرئيس الفلسطيني خلال زيارته عددًا من الشخصيات العامة، لمناقشة أبرز الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، واستعراض آخر المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وتأتي الزيارة في إطار استمرار التنسيق المصري الفلسطيني بشأن التطورات في المنطقة، والجهود المبذولة لدعم الشعب الفلسطيني وتعزيز المساعي السياسية الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ومن جانبه، قال أحمد العناني، الباحث السياسي، إن زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى القاهرة تحمل أهمية سياسية كبيرة، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها القضية الفلسطينية، موضحًا أن الزيارة تعكس استمرار التنسيق والتشاور بين مصر والسلطة الفلسطينية بشأن الملفات المرتبطة بمستقبل القضية الفلسطينية.

وأضاف في تصريحات ل “صدى البلد” أن عقد لقاء قمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ومحمود عباس يمثل فرصة لبحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والجهود المتعلقة بحماية الشعب الفلسطيني وإيصال المساعدات، إلى جانب مناقشة مسارات إعادة الإعمار والتحركات السياسية الرامية إلى إنهاء الحرب ودفع جهود التسوية.

وأشار العناني إلى أن الزيارة تحمل أيضًا دلالة على أهمية الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية، خاصة مع استمرار الاتصالات الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن القاهرة تسعى إلى تنسيق المواقف مع الجانب الفلسطيني وحشد الدعم للتحركات التي تستهدف تثبيت حقوق الشعب الفلسطيني، وصولًا إلى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.


 

عباس فلسطين غزة الرئيس الفلسطيني محمود عباس السيسي

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