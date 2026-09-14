أكبر مما تتوقع .. اكتشف فوائد اللافندر الصحية

يعد اللافندر نباتاً متعدد الفوائد في عالم العلاجات العشبية حيث يحتوي على مركبات كيميائية مختلفة يمكن أن تؤثر إيجاباً على الجسم.

ووفقا لما جاء فى موقع “ كيلافند كلينك نكشف لكم أهم فوائد اللافندر الذي يشتهر فى بعض البلدان باسم الخزامي.

يعالج مشاكل النوم



بفضل رائحته المهدئة، يجد الكثيرون فوائد في استخدام العطور المعطرة باللافندر قبل النوم كنوع من العلاج العطري وتشير دراسة أجريت عام 2019 إلى أن اللافندر قد يحسن مستويات الميلاتونين في الجسم ، مما يدعم نوماً أفضل ليلاً.

يخفف الألم والالتهاب



ومن الفوائد الأخرى للافندر التي تم استكشافها خصائصه المضادة للالتهابات حيث يحتوي الخزامى على أحد المركبات الكيميائية، بما في ذلك الفلافونويدات ، الموجودة أيضًا في الخضراوات والفواكه، والكومارين وكلاهما له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة

قد يساعد اللافندر في تخفيف الآلام والأوجاع فقد وجدت دراسة أجريت عام 2012 أن استنشاق زيت الللافندر العطري لمدة 15 دقيقة يمكن أن يساعد في تقليل آلام الصداع النصفي.

تحسين المزاج والقلق والاكتئاب



هناك سبب يجعل الخزامى يتمتع بسمعة كونه نباتاً مهدئاً فهو معروف بقدرته على تهدئة الجهاز العصبي ، وتحسين المزاج، وحتى خفض ضغط الدم على سبيل المثال، يحتوي زيت الخزامى العطري على مركبات مهمة مثل اللينالول، الذي ثبت أنه يقلل من القلق ويخفض ضغط الدم

تربط الأبحاث بين استخدام اللافندر وانخفاض القلق والاكتئاب وقد وجدت إحدى التجارب العشوائية التي أجريت عام 2020 أن استنشاق زيت اللافندر العطري لمدة 30 دقيقة ساعد في تحسين مستويات القلق والاكتئاب والتوتر لدى كبار السن.

كما وجدت دراسة أجريت عام 2023 أن الناس شعروا بقلق أقل قبل الخضوع لاختبار التصوير بالرنين المغناطيسي بعد استنشاق العلاج العطري باللافندر.

يخفف آلام الدورة الشهرية



من الفوائد المحتملة الأخرى للافندر تخفيف آلام الدورة الشهرية ففي دراسة أجريت عام ٢٠١٦ ، أفادت النساء اللواتي استنشقن رائحة الخزامى لمدة ٣٠ دقيقة يوميًا خلال الأيام الثلاثة الأولى من الدورة الشهرية بانخفاض الألم بعد شهرين كما ربطت أبحاث أخرى بين وضع زيت الخزامى العطري على البطن وانخفاض آلام الدورة الشهرية.



يقضي على الفيروسات والبكتيريا الضارة



يمكن استخدام اللافندر كمنظف طبيعي وقبل ظهور المطهرات، كان الناس يستخدمون الخزامى لتنظيف أجنحة المستشفيات ولا يزال يُستخدم لخصائصه المضادة للميكروبات والفيروسات".

بالإضافة إلى ذلك، وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على الحيوانات غير البشرية أن زيت اللافندر ساعد في التئام الجروح عن طريق تحسين قدرة الجلد على إنتاج الكولاجين بعد الجراحة.

يخفف أعراض المغص



وجدت دراسة أجريت عام 2012 أن تدليك العلاج العطري باستخدام زيت اللافندر كان فعالاً في تقليل أعراض المغص عند الرضع، بما في ذلك تقليل مدة بكائهم.