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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

إرادة جيل: مصر والسعودية ركيزتان للعمل العربي المشترك.. والتنسيق بينهما يعزز حضور المنطقة

مصر والسعودية
مصر والسعودية
عبد الرحمن سرحان

أكد إبراهيم ضيف، نائب رئيس حزب إرادة جيل، أن العلاقات المصرية السعودية تمثل إحدى أهم الشراكات العربية وأكثرها تأثيرًا، موضحًا أن القاهرة والرياض تجمعهما رؤية واسعة تقوم على التعاون والتنسيق وتعزيز المصالح المشتركة.

العلاقات المصرية السعودية 

وقال ضيف إن مكانة مصر والمملكة العربية السعودية في محيطهما العربي والإقليمي تمنح العلاقات بينهما أهمية كبيرة، خاصة أن الدولتين تمتلكان حضورًا سياسيًا ودبلوماسيًا مؤثرًا، إلى جانب دور بارز في دعم قضايا المنطقة وتعزيز التعاون العربي.

وأضاف نائب رئيس حزب إرادة جيل أن التنسيق المستمر بين البلدين يعكس إدراكًا مشتركًا لأهمية العمل العربي الجماعي، مؤكدًا أن التعاون المصري السعودي يساهم في بناء مواقف عربية أكثر تنسيقًا وقدرة على التعامل مع مختلف الملفات الإقليمية.

وأشار إلى أن العلاقات السياسية القوية بين القاهرة والرياض تنعكس بصورة مباشرة على مختلف مجالات التعاون، سواء الاقتصادية أو التجارية أو الاستثمارية أو الثقافية، لأن قوة التفاهم السياسي تخلق أرضية واسعة أمام توسيع الشراكات بين المؤسسات والقطاع الخاص في البلدين.

وأوضح أن البعد الشعبي للعلاقات يمثل عنصرًا أساسيًا في قوة الشراكة المصرية السعودية، مؤكدًا أن العلاقات بين الشعبين تمتلك خصوصية شديدة، وأن ما يجمعهما من تاريخ وثقافة وروابط اجتماعية يمثل أساسًا متينًا لمستقبل أكثر اتساعًا.

واختتم إبراهيم ضيف بالتأكيد على أن مصر والسعودية قادرتان على تقديم نموذج متقدم للتعاون العربي، مشيرًا إلى أن استمرار التنسيق والتكامل بين البلدين يعزز الاستقرار والتنمية ويدعم مكانة العالم العربي إقليميًا ودوليًا.

مصر السعودية البرلمان السيسي ولي العهد

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