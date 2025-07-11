أسعار تذاكر حفل ويجز وشروط الدخول بمهرجان العلمين

طُرحت تذاكر حفل المطرب ويجز، المرتقب يوم بالجمعة 22 أغسطس المقبل ضمن فعاليات مهرجان العلمين، في دورته الثالثة.

وجاءت أسعار تذاكر حفل ويجز، بمهرجان العلمين بين الفئات السعرية التالية: (800 جنيه مصري، 1200 جنيه مصري، 5000 جنيه مصري، 50000 جنيه مصري «طاولة 5 مقاعد»، 100000 جنيه مصري «استراحة 8 مقاعد»).

أسعار تذاكر حفل ويجز

شروط دخول الحفل:

لا يُسمح بالمأكولات والمشروبات.

لا يُقبل الاسترداد أو الاستبدال.

يُشترط لمن يبلغ ١٢ عامًا فما فوق شراء تذكرة كاملة.

أحدث أغاني ويجز

وكان طرح المطرب ويجز أغنية جديدة بعنوان “أصلي عربي” ضمن حملة عروبة الذى شارك فيها الفنان خالد النبوى ونجله نور النبوي خلال الأيام الماضية.

وتقول كلمات الأغنية: أشعار الحب على لساننا ويا بختك يا اللي بتفهمنا، هتكبر وتشوف الدنيا ولا تلقى في جمال عاداتنا، وفّينا ونفّعنا الدنيا ومحدش غيرنا هينفعنا، فرسان تواضعنا وأدبنا نسّانا نقول عملنا، أُبحر في بحور الشعر غير اللي مقالوش الحبر، أقضي حياتي بتعلم في بلاد الجمال والسحر، في بلاد الكرم، والجود في بلاد الإحساس موجود، في بلاد الإنسان له أخوه يقوله بيحصل إيه في دنيتك.

وشارك المطرب ويجز خلال الفترة الماضية استوري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، يرد خلالها على شائعات ارتباطه بالفنانة أسماء جلال.

وكتب: “شائعات حياتي العاطفية عبثية بحتة كله بيماركت ياباشا ويجز قاعد في البيت