رئيس الهيئة العربية للتصنيع: معرض العلمين للطيران يعكس تنامي الحضور المصري على خريطة الصناعات الدفاعية

أكد اللواء أركان حرب مهندس محمد عبد الفتاح أبو بكر، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء بات يمثل أحد أبرز الفعاليات التي تبرز قدرات مصر في مجالات الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا الحديثة، مشيرًا إلى أن النسخة الثانية من المعرض شهدت مشاركة واسعة من دول شقيقة وصديقة، إلى جانب حضور طائرات متطورة عكست حجم التقدم الذي تشهده صناعة الطيران عالميًا.

وأوضح أبو بكر أن الإقبال المتزايد من جانب الدول على المشاركة في المعرض، سواء خلال دورته الحالية أو النسخ المنتظرة مستقبلًا، يعكس تنامي أهمية الحدث على المستوى الدولي، لافتًا إلى أن المعرض أصبح منصة مهمة تتيح للدول استعراض أحدث ما توصلت إليه في مجالات التصنيع العسكري والابتكار التكنولوجي، فضلًا عن تبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة للتعاون الصناعي.

وأضاف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم»، مساء اليوم الإثنين، أن الحضور الدولي الكبير في فعاليات المعرض يعكس الثقة في قدرة مصر على تنظيم واستضافة الأحداث الكبرى المرتبطة بقطاع الطيران والفضاء، كما يبرز مكانتها باعتبارها دولة تمتلك مقومات صناعية وتكنولوجية تؤهلها للقيام بدور مؤثر في هذا المجال.

وأشار إلى أن مشاهد العروض الجوية ومشاركة الطائرات الحديثة في سماء مدينة العلمين، تمثل جانبًا مهمًا من القيمة الاستراتيجية للمعرض، موضحًا أن تنافس الدول على تقديم أحدث إمكانياتها أمام المشاركين والزوار يؤكد أن الحدث لا يقتصر على كونه معرضًا للطائرات، بل يمتد ليكون مساحة للتعريف بالتطورات المتسارعة في الصناعات الدفاعية والتقنيات المرتبطة بالطيران والفضاء.

الهيئة العربية للتصنيع.. منظومة صناعية متعددة المجالات

وفي سياق متصل، استعرض اللواء محمد عبد الفتاح أبو بكر طبيعة العمل داخل الهيئة العربية للتصنيع، موضحًا أنها تضم 14 مصنعًا ومنشأة صناعية تعمل في مجالات متنوعة، بما يجعلها واحدة من الركائز الأساسية لمنظومة الإنتاج الصناعي في مصر.

ولفت إلى أن أنشطة الهيئة لا تقتصر على الصناعات العسكرية، بل تشمل كذلك عددًا من المجالات المدنية التي تستهدف توفير منتجات ومعدات تخدم احتياجات السوق المحلي، مشيرًا إلى تنوع خطوط الإنتاج التابعة لها، وما تضمه من إمكانيات في قطاعات الإلكترونيات والصناعات المعدنية والمعدات المختلفة.

وتطرق رئيس الهيئة إلى الدور الذي يؤديه مصنع الإلكترونيات التابع للهيئة، إلى جانب المصانع العاملة في المجالات الصناعية الأخرى، مؤكدًا أن هذا التنوع يتيح للهيئة توظيف خبراتها المتراكمة في تطوير منتجات متعددة، ودعم توجهات الدولة الرامية إلى زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي.

استثمارات لتعزيز الإنتاج ودعم التصنيع المحلي

وأكد أبو بكر أن الإمكانيات المتوافرة داخل الهيئة العربية للتصنيع تمثل قاعدة صناعية مهمة يمكن البناء عليها لتطوير قدرات الإنتاج في مصر، موضحًا أن الهيئة تعمل على دعم منظومتها الصناعية من خلال الاستثمارات التي تستهدف رفع الكفاءة الإنتاجية، وتطوير الإمكانيات الفنية والتكنولوجية، بما يتناسب مع احتياجات القطاعات المختلفة.

وشدد على أن الهيئة تضطلع بدور مهم في تلبية احتياجات القوات المسلحة، بالتوازي مع المشاركة في توفير منتجات ومستلزمات للقطاع المدني، الأمر الذي يعكس اتساع نطاق عملها وتعدد المجالات التي تسهم فيها داخل الاقتصاد المصري.

وأوضح أن الهيئة العربية للتصنيع تمتلك خبرات صناعية متراكمة وقدرات إنتاجية متطورة، جعلتها بمثابة قاعدة صناعية كبيرة للدولة، لافتًا إلى أن تركيزها خلال مراحل سابقة انصب بدرجة كبيرة على تطوير الصناعات العسكرية، قبل أن تتوسع مجالات الاستفادة من إمكانياتها لتشمل قطاعات مدنية وصناعية متنوعة.

توطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي

وأشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مواصلة العمل على تعظيم الاستفادة من القدرات الصناعية الوطنية، وتوجيهها نحو تحقيق أهداف الدولة المتعلقة بتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز قدرة السوق المصرية على تلبية احتياجاتها من المنتجات والمعدات.

وأكد أن الهيئة تواصل توظيف خبراتها وإمكاناتها الفنية والهندسية لدعم خطط التنمية الصناعية، مع العمل على تطوير مجالات الإنتاج المختلفة، بما يحقق التكامل بين الصناعات العسكرية والمدنية، ويدعم جهود الدولة في بناء قاعدة صناعية أكثر قدرة على المنافسة والاستدامة.

واختتم أبو بكر حديثه بالتأكيد على أهمية استثمار الإمكانيات المتاحة داخل الهيئة العربية للتصنيع، والاستمرار في تطوير منظومتها الإنتاجية، بما يعزز دورها في خدمة الاقتصاد المصري، ويدعم توجهات الدولة نحو امتلاك قدرات صناعية وتكنولوجية متقدمة تلبي احتياجات الحاضر وتواكب متطلبات المستقبل.