الولايات المتحدة تفرض عقوبات على بنك "في تي بي" الروسي لارتباطه بإيران

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة المساهمة العامة الروسية "بنك في تي بي" (VTB) لارتباطها بإيران، متهمة إياها بالتورط في التهرب من العقوبات المفروضة على طهران، وذلك وفقاً لما ورد في بيان بهذا الشأن.

يُذكر أن بنك "في تي بي" كان قد خضع لعقوبات سابقة في عام 2022 في إطار إجراءات اتُخذت على خلفية الأزمة الأوكرانية، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، عرض وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت برنامج "مكافآت من أجل العدالة" مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات تساعد في تعطيل الآليات المالية للحرس الثوري الإيراني.

ويأتي القرار الأمريكي ضمن حملة "العزل الاقتصادي" التي أطلقتها وزارة الخزانة الأمريكية في 24 أغسطس الماضي لتتبع وقطع شبكات التمويل الإيرانية حول العالم، بما يشمل قنوات تهريب النفط والالتفاف على العقوبات وتمويل الحرس الثوري.