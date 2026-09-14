مكافآت ضخمة.. أمريكا ترصد 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن شبكات تمويل إيران

عرض وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت برنامج "مكافآت من أجل العدالة" مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات تساعد في تعطيل الآليات المالية للحرس الثوري الإيراني.

ويأتي القرار الأمريكي ضمن حملة "العزل الاقتصادي" التي أطلقتها وزارة الخزانة الأمريكية في 24 أغسطس الماضي لتتبع وقطع شبكات التمويل الإيرانية حول العالم، بما يشمل قنوات تهريب النفط والالتفاف على العقوبات وتمويل الحرس الثوري.

والأسبوع الماضي، أعلنت الولايات المتحدة انضمام الاتحاد الأوروبي رسميًا إلى عملية «المنبوذ الاقتصادي» ضد إيران، في خطوة تستهدف زيادة الضغوط الاقتصادية على طهران، في ظل تصاعد التوترات بين الجانبين.

وأكد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أن إدارة دونالد ترامب تبقي جميع الخيارات مفتوحة للتعامل مع إيران، بما في ذلك الضغط الاقتصادي والعسكري والدبلوماسي، مشدداً على أن واشنطن لن تعلن تفاصيل تحركاتها المقبلة.