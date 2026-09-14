ترامب: إيران الفاشلة تريد اتفاقا بشكل عاجل.. وأنا من سيقرر

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بالدولة الفاشلة، في منشور له عبر حسابه الرسمي بمنصة "تروث سوشيال" موضحا أنها ترغب في إبرام اتفاق بشكل عاجل وسريع.

وكتب الرئيس الأمريكي على منصته "تروث سوشيال" أن "إيران - الدولة الفاشلة - تريد اتفاقاً، وبشكل سريع وعاجل، وسأقرر أنا ما إذا كانت الولايات المتحدة ستختار الاستجابة لذلك".

وفي نفس السياق، أعلن ترامب يوم الاثنين أن أوكرانيا وروسيا اتفقتا على عدم شن هجمات على مواقع الطاقة التابعة لكل منهما.

وأضاف أن "ارتفاع أسعار الديزل في العالم يعود في معظمه إلى الحرب الروسية الأوكرانية، وليس إلى إيران".

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تمتلك مخزونًا كبيرًا من الأسلحة، مشيرًا إلى أن بعض أنواعها متوافرة بكميات وصفها بأنها «شبه غير محدودة».

وقال ترامب، خلال حديثه مع الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من دبلن، إن بلاده تعمل في الوقت نفسه على إعادة بناء مخزونات الأسلحة التي استهلكت خلال العمليات العسكرية الأخيرة.