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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تشغيل وحدة السكتة الدماغية بمستشفى أبوتشت المركزي بقنا

مستشفى أبوتشت المركزى
مستشفى أبوتشت المركزى
يوسف رجب

أعلن الدكتور عصام نبيل محمد، وكيل وزارة الصحة بقنا، عن بدء تشغيل وحدة السكتة الدماغية بمستشفى أبوتشت المركزى، ضمن خطة مديرية الشؤون الصحية بقنا للتوسع في الخدمات الطبية التخصصية، ودعم قدرات المستشفيات على تقديم الرعاية الطبية المتقدمة للحالات الحرجة، بما يُسهم في سرعة التشخيص والتدخل العلاجي وتحسين جودة الرعاية المقدمة لمرضى السكتات الدماغية.

وأشار وكيل وزارة الصحة بقنا، إلى أن تشغيل الوحدة يُمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة الخدمات العلاجية بالمستشفى، ويعزز قدرة القطاع الصحي على التعامل مع حالات السكتات الدماغية وفق الأسس والبروتوكولات الطبية المعتمدة، وأن سرعة التعامل مع هذه الحالات تمثل عاملاً أساسياً في الحد من المضاعفات وتحسين النتائج العلاجية، خاصة خلال المراحل الأولى من الإصابة.

وأوضح نبيل، أن السكتة الدماغية من الحالات الطبية الطارئة التي تحتاج إلى سرعة التقييم والتشخيص والتدخل العلاجي، لافتاً إلى أن الأعراض قد تظهر في صورة ضعف أو تنميل مفاجئ بأحد جانبي الجسم، أو اضطرابات في الكلام والقدرة على التواصل، أو اضطرابات الرؤية والتوازن، ضعف أو ترهل في الوجه، ضعف أو خدر في الذراع، اضطراب في الكلام وغيرها من العلامات العصبية التي تستدعي التقييم الطبي العاجل والتعامل معها وفق البروتوكولات العلاجية المتخصصة.

وأضاف الدكتور عبدالله حمدي، مدير الطب العلاجي والدكتورة كريستين فتحي، مديرة إدارة المستشفيات بالمديرية، إجراءات تشغيل الوحدة والتأكد من جاهزيتها، في إطار المتابعة المستمرة لتوافر المقومات الطبية والفنية اللازمة، وجاهزية الأطقم الطبية والتمريضية والفنية للتعامل مع الحالات، وتوفير المستلزمات والتجهيزات اللازمة لضمان استمرارية تقديم الخدمة بكفاءة.

فيما أوضح الدكتور ضياء الدين محمد، مدير مستشفى أبوتشت المركزى، بأن وحدة السكتة الدماغية تضم 4 أَسرة، وتختص بتقديم خدمات التشخيص والعلاج للحالات البالغة المصابة بالسكتات الدماغية، وفقاً للبروتوكولات الطبية المعتمدة، مشيراً إلى أن تشغيل الوحدة يُمثل إضافة مهمة للخدمات العلاجية بالمستشفى، ويُتيح تقديم رعاية متخصصة للحالات داخل نطاق مركز أبوتشت والمناطق المحيطة به.

وأضاف مدير مستشفى أبوتشت المركزى، بأن إدارة المستشفى حرصت على دعم الوحدة بالكوادر الطبية والتمريضية والفنية المؤهلة للتعامل مع حالات السكتات الدماغية، إلى جانب التأكد من جاهزية الإمكانات والتجهيزات اللازمة، والإلتزام بالبروتوكولات العلاجية ومعايير الجودة، بما يضمن تقديم خدمة طبية متكاملة للمرضى.

فيما أشار الدكتور أشرف السيد، مدير إدارة الإعلام بمديرية الصحة، إلى أن تشغيل وحدة السكتة الدماغية بمستشفى أبوتشت المركزي يأتي ضمن خطة المديرية للتوسع في تقديم خدمات السكتة الدماغية بالمستشفيات التابعة لها، لافتاً إلى أن منظومة الخدمة بالمحافظة أصبحت تضم 3 وحدات للسكتة الدماغية، بكل من مستشفى قنا العام، ومستشفى نجع حمادي العام، ومستشفى أبوتشت المركزي، بما يُعزز من انتشار الخدمة التخصصية بالمحافظة، ويدعم سرعة التعامل مع الحالات وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لمرضى السكتات الدماغية.

قنا الرعاية الطبية السكتة الدماغية مستشفى أبوتشت المركزى مديرية الصحة أخبار قنا

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