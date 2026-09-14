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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

587 مليون جنيه لإنشاء 8 مدارس جديدة بجنوب سيناء.. والمحافظ يوجه بسرعة التنفيذ ورفع كفاءة المنشآت التعليمية

محافظ جنوب سيناء خلال استقبال مدير الابنية
محافظ جنوب سيناء خلال استقبال مدير الابنية
ايمن محمد

استقبل اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، المهندس حمودة نعمان بدر، مدير عام منطقة الأبنية التعليمية بجنوب سيناء، بمكتبه، لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة إنشاء المدارس الجديدة وأعمال الصيانة ورفع كفاءة المنشآت التعليمية بمختلف مدن المحافظة، إلى جانب بحث موقف المشروعات التعليمية الجاري تنفيذها والمقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

وتناول اللقاء خطة الإنشاءات التعليمية الجديدة، التي تبلغ تكلفتها نحو 587 مليون جنيه، وتتضمن إنشاء 8 مدارس ومشروعات تعليمية جديدة، في إطار خطة التوسع في الطاقة الاستيعابية للمدارس، وتوفير منشآت تعليمية حديثة، ودعم أنماط التعليم النوعي والمتميز، بما يلبي احتياجات أبناء المحافظة ويتناسب مع التوسع العمراني بمختلف المدن.

وتشمل المشروعات الجديدة إنشاء مدرسة للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «STEM» بمدينة رأس سدر، والمدرسة الثانوية الزراعية بمدينة طور سيناء، والمدرسة الفندقية بمدينة دهب، ومدرسة النيل الدولية بمدينة شرم الشيخ، إلى جانب تنفيذ توسعات بمدرسة جيل أكتوبر للتعليم الأساسي بمدينة شرم الشيخ، والمقرر تسليمها خلال شهر.

كما تتضمن الخطة إنشاء مبنى جديد للإدارة التعليمية ومجمع نويبع التعليمي، والمقرر البدء في تنفيذهما مع بداية الفصل الدراسي الثاني، بالإضافة إلى مدرسة الغرقانة للتعليم الأساسي بمدينة شرم الشيخ، حيث جرى تسليم الموقع تمهيدًا لبدء أعمال التنفيذ.

وفيما يتعلق بأعمال الصيانة، جرى الانتهاء من أعمال الصيانة السنوية لـ16 مدرسة على مستوى المحافظة، بتكلفة بلغت نحو 27 مليون جنيه، فيما تتواصل حاليًا أعمال صيانة 7 مدارس أخرى، بتكلفة تصل إلى 15 مليون جنيه، ضمن خطة متكاملة لرفع كفاءة المنشآت التعليمية وتحسين البيئة المدرسية وتوفير بيئة آمنة ومناسبة للطلاب والمعلمين.

كما تناول اللقاء موقف عدد من المشروعات التعليمية الجاهزة للطرح، من بينها مدرسة وادي مندر بمدينة شرم الشيخ، واستراحة للمعلمين، ومدرسة وادي مجيرح بمدينة نويبع، واستراحة للمعلمين، بما يسهم في دعم الخدمات التعليمية بالمناطق المختلفة وتوفير الاحتياجات اللازمة للعاملين بالمنظومة التعليمية.

وأشاد محافظ جنوب سيناء بالدور الذي تقوم به هيئة الأبنية التعليمية في تنفيذ خطط إنشاء وتطوير المنشآت التعليمية بالمحافظة، مؤكدًا أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى رفع كفاءة المدارس القائمة، والتوسع في إنشاء المنشآت التعليمية الجديدة، بما يتناسب مع الزيادة في أعداد الطلاب واحتياجات المدن المختلفة.

وأكد المحافظ أن تطوير البنية الأساسية لمنظومة التعليم يمثل أولوية للمحافظة، مشيرًا إلى أن مشروعات الإنشاء والتوسعات والصيانة تستهدف توفير بيئة تعليمية آمنة ومتطورة، وزيادة القدرة الاستيعابية للمدارس، إلى جانب التوسع في التعليم النوعي والمتميز.

وأوضح محافظ جنوب سيناء  أن إنشاء مدارس «STEM» والثانوية الزراعية والفندقية والنيل الدولية يمثل إضافة نوعية لمنظومة التعليم بجنوب سيناء، ويوفر مسارات تعليمية متنوعة أمام أبناء المحافظة، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل وطبيعة الأنشطة الاقتصادية والتنموية التي تشهدها المحافظة.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، وسرعة الانتهاء من الأعمال وتسليم المدارس والتوسعات في المواعيد المقررة، مع استمرار المتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ، وسرعة طرح المشروعات الجاهزة، بما يضمن دخولها الخدمة في أقرب وقت وتحقيق أفضل استفادة منها لصالح الطلاب وأبناء جنوب سيناء.

جنوب سيناء الأبنية التعليمية المحافظ صيانة

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