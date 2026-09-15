سهام صالح: الزمالك يترقب انتعاشة مالية وحل أزمة القيد

كشفت الإعلامية سهام صالح، خلال برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، عن انتعاشة مالية منتظرة داخل نادي الزمالك خلال الأيام المقبلة، مع اقتراب دخول مبالغ مالية كبيرة إلى خزينة النادي.

وأوضحت أن الزمالك يستعد لفتح باب تجديد الاشتراكات السنوية، وسط توقعات بتجاوز العائد 100 مليون جنيه، إلى جانب قرب الإعلان عن المطور العقاري لمشروع النادي في أرض أكتوبر، والحصول على مقدم تعاقد يتخطى 100 مليون جنيه.

كما يترقب النادي الحصول على 600 ألف دولار قيمة جائزة وصيف الكونفدرالية، و100 ألف دولار إضافية بعد الحكم الصادر لصالحه ضد «كاف»، على أن تُوجه السيولة لحل أزمات القيد وسداد المستحقات المتأخرة.