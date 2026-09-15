قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
4 شيكات بـ27 مليون جنيه.. شكوى جديدة ضد الزمالك وتكليف المحامي بالتصعيد
أنقذني بنفسه.. أحمد التهامي يكشف موقفًا خطيرًا مع عادل إمام في أمير الظلام
أذكار النوم الصحيحة الواردة عن النبي.. ماذا كان يقول قبل النوم؟
السكة الحديد تعدل تشغيل عدد من القطارات على عدة خطوط.. تفاصيل
محاكمة 139 متهما بقضية الهيكل الإداري للإخوان في التجمع.. اليوم
الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر في خميس مشيط وأبها
نائب ديمقراطي مطالبًا بعزل ترامب: يشكل تهديدًا للديمقراطية والدستور الأمريكي
قال لي حرامي حرامي.. أحمد التهامي يكشف كواليس لقائه الأول بعادل إمام
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: لا محادثات مع واشنطن حتى تستجيب لشروط طهران
معتز البطاوي: سيراميكا كليوباترا يلعب بشخصية الفريق القوي بعد تجاوز كبوة القناة
الدفاع المدني السعودي يطلق الإنذار المبكر في أبها وخميس مشيط
هدفنا الدوري والكأس.. سعد سمير يكشف طموحات سيراميكا كليوباترا بالموسم الحالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السكة الحديد تعدل تشغيل عدد من القطارات على عدة خطوط.. تفاصيل

قطار
قطار
حسام الفقي

تعلن الهيئة عن إجراء عدد من التعديلات على جداول تشغيل بعض القطارات، وذلك في اطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تحقيق أعلى معدلات الكفاءة لمنظومة التشغيل، بما يتوافق مع معدلات الطلب الفعلي واحتياجات جمهور الركاب، وذلك على النحو التالي:

 
أولًا: إيقاف التشغيل عدد من الرحلات أيام الجمع والعطلات كالاتي :
-    إيقاف تشغيل قطاري 195/192 تحيا مصر على خط الصالحية / أبو كبير والعكس اعتبارًا من 18/9/2026 .


-    إيقاف تشغيل قطاري 902/923 مكيف على خط القاهرة / الإسكندرية والعكس اعتبارًا من 2 /10 /2026 .


ثانيًا: إيقاف تشغيل عدد من الرحلات لحين صدور تعليمات أخرى كالاتي :


-    إيقاف تشغيل قطارات 1025/1024/1023/1022 تحيا مصر على خط أسوان / السد العالي والعكس اعتبارًا من 15 /9 /2026 .


-    إيقاف تشغيل قطاري 840/839 تحيا مصر على خط بنها / ميت غمر والعكس اعتبارًا من 18 /9 /2026 .


ثالثًا: تعديل مواعيد بعض القطارات اعتبارًا من 21/9/ 2026 كالاتي :
-    تعديل موعد قطار 890 ثالثة مكيفة القاهرة / سوهاج ليقوم من القاهرة الساعة 22:00 ويصل سوهاج الساعة 04:45 صباح اليوم التالى.


-    تعديل موعد قطار 996 VIP القاهرة / أسوان ليقوم من القاهرة الساعة 23:25 ويصل أسوان الساعة 13:00 من اليوم التالى.


كما يترتب على هذه التعديلات تعديل مواعيد قطارات 88 و90 و744 و752، وفقًا للجداول المرفقة.


رابعًا: تعديل تركيب قطاري 957/944 سياحي القاهرة / الزقازيق والعكس كالاتي:


-    تعديل تركيب قطار 957 سياحي القاهرة / الزقازيق اعتبارًا من 1/10/2026 ليصبح 3 عربات ثالثة مكيفة و10 عربات تحيا مصر.


-    تعديل تركيب قطار 944 سياحي الزقازيق / القاهرة اعتبارًا من 3/10/2026  وفقًا لنفس التركيب الجديد لقطار 957.


وتؤكد الهيئة أن هذه التعديلات تأتي في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة التشغيل علي الشبكة والاستخدام الأمثل للطاقة التشغيلية المتاحة بما يسهم في الارتقاء بمستوي الخدمة المقدمة لجمهور الركاب .

الهيئة القومية لسكك حديد الهيئة القومية لسكك حديد مصر القطارات سكك حديد مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1300 جنيه.. خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الاب ونجله

بدل ما أوصلك المدرسة أقف آخد عزاك.. أب ينعى نجله بكلمات تبكى القلوب: ليه كده يا صاحبي؟

الذهب

مفاجأة في سوق الذهب.. الشعبة توجه تحذيرًا عاجلًا للمواطنين وتكشف مفاجأة الأسعار في 2026

نتيجة تقليل الاغتراب 2026

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2026 ورسالة عاجلة من موقع التنسيق للطلاب

وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان

السعودية تعلن اكتشاف 110 ملايين طن من مواد تحتوي على اليورانيوم في المدينة المنورة

الزمالك وبيراميدز والأهلي

الأهلي يتجنب كبار القارة في الكونفدرالية.. والزمالك يحجز مكانه بين الكبار في قرعة أفريقيا

وسام أبو علي

رد حاسم من الأهلي على عودة وسام أبو علي من كولومبوس كرو الأمريكي | خاص

سقوط بوابة مدرسة

بعد إصابة 7 طلاب بسبب سقوط بوابة مدرسة|مصادر: تدافع الأهالي السبب..وطالب واحد مازال بالمستشفى

ترشيحاتنا

الكورتيزول

هرمون التوتر والكرش .. نظام غذائي للتخلص من الكورتيزول

علاج ضعف الخصوبة

لن يخطر ببالك.. نوع من الأعشاب يعالج الضعف ويزيد هرمون الذكورة ويمنع السرطان

طاجن التورلي باللحمة المفرومة

طريقة عمل طاجن البطاطس باللحمة المفرومة

بالصور

أرخص 5 سيارات كروس أوفر زيرو في مصر

سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر

هرمون التوتر والكرش .. نظام غذائي للتخلص من الكورتيزول

الكورتيزول
الكورتيزول
الكورتيزول

فريلاندر 8 تتحدى قمة التبت.. سيارة هجينة تسجل ارتفاعا قياسيا بموسوعة جينيس ‏

سيارة فريلاندر 8
سيارة فريلاندر 8
سيارة فريلاندر 8

فلوسك راحت على السبلايز.. إليك أكلة اقتصادية وغنية بالفوائد

انفاق المال
انفاق المال
انفاق المال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في عالم متعدد الأقطاب

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 2.. دعم المعلم لمواكبة المستجدات

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

المزيد