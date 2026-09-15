أنقذني بنفسه.. أحمد التهامي يكشف موقفًا خطيرًا مع عادل إمام في أمير الظلام

كشف الفنان أحمد التهامي عن موقف خطير تعرض له خلال تصوير فيلم «أمير الظلام» مع الزعيم عادل إمام، مؤكدًا أن الزعيم تدخل لإنقاذه بعدما تعرض للاختناق أثناء تنفيذ أحد المشاهد.

وقال التهامي، خلال لقاء له لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، أنه «كان هناك مشهد شنق، وأصررت على تنفيذه رغم وزني. لبست الحزام، لكنه ضغط على رقبتي وشعرت بالاختناق، وأنقذني الزعيم بنفسه. هو إنسان وفنان عظيم».

كما تحدث أحمد التهامي عن السنوات التي قضاها إلى جانب عادل إمام في مسرحية «بودي جارد»، مؤكدًا أن العمل مع الزعيم كان بمثابة مدرسة حقيقية تعلم منها الالتزام والانضباط والاستعداد للدور.

وأشار التهامي إلى أنه في آخر يوم تصوير من فيلم التجربة الدنماركية، قال لي الزعيم: يا تهامي هتشتغل معايا مسرح، وكنت في منتهى السعادة والفرحة والصدمة من كلامه، إني هشارك الزعيم في عمل على المسرح».

تعلمت منها الالتزام والانضباط.

وأكد أنه كانت من أروع التجارب في حياتي، وتعلمت منها الالتزام والانضباط. فالأستاذ عادل إمام نموذج للإنسان والفنان، وكان يأتي إلى المسرح قبل العرض بساعتين يوميًا.